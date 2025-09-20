"Може да е голям проблем": Тръмп реагира остро на руското въздушно нахлуване в Естония

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще бъде информиран за съобщенията, че Русия е нарушила въздушното пространство на Естония, и даде ясно да се разбере, че не е доволен от ситуацията, съобщи Ройтерс. "Не ми харесва. Не ми харесва, когато се случва такова нещо. Може да е голям проблем“, каза Тръмп пред репортери.

Президентът изрази мнението, че Китай е настроен за урегулиране на украинския конфликт и е готов да съдейства за това, предаде ТАСС. "Президентът Си Дзинпин би искал уреждане на украинската криза. Считам, че той би искал нейното приключване", каза Тръмп, отговаряйки на въпроси на журналисти в Белия дом. “Мисля, че Си ще работи с нас, за да помогне в това", добави той. Президентът на САЩ допълни, че не осъжда украинците, които са уморени от конфликта в страната им.

Освен това Тръмп посочи, че САЩ печелят от доставката на оръжие за Украйна, предаде Ройтерс. "Ние не харчим пари за тази война, войната се финансира от НАТО. НАТО купува оръжие от нас. Аз не искам да печеля от тази война, но всъщност ние печелим от нея, защото се купува нашето оръжие. Всичко се финансира от НАТО, те плащат за ракети, за танкове. Първо всичко отива в НАТО, а после НАТО прави с това каквото иска“, каза американският лидер, отговаряйки на въпросите на журналистите в Белия дом, предаде ТАСС.

