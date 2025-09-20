Моите ядрени оръжия са повече и работят по-добре: Тръмп срещу Ким Чен Ун, но не и срещу Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Путин е зло. Той може да бъде спрян само със сила". Думите са на генерал Кийт Келог, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна. Те са изречени пред британското издание The Telegraph. Интервюто на Келог за британската медия всъщност много болезнено показва как на думи реалността е една, но като действия всъщност е съвсем друга.

Думи – много, действия – нула

Самият Келог говори по такъв начин, все едно сегашната американска администрация действа адекватно за заплахата от руския диктатор – но реалността е, че Тръмп дотук не е направил почти нищо, за да спре войната в Украйна за 24 часа, както обеща в предизборната си кампания.

Според Келог, Тръмп всъщност се държал много по-сурово и твърдо що се отнася до действията на Путин, но зад затворени врати, а не публично. "Пуснете го под одъра и той ще се качи на одъра", казва Келог за Путин. И пак напомня как Хитлер казал, че иска само Судетите (част от Чехословакия), после Полша и накрая стана Втората световна война. Историята не се повтаря, но се отразява. Това става с Украйна – трябва да спрем Путин сега, казва Келог. По думите му, Путин е в заблуда, че печели. Американският генерал разказва и как в първия мандат на Тръмп севернокорейският диктатор Ким Чен Ун му казал, че Северна Корея е ядрена държава и има "червено копче". Моето червено копче е по-голямо и работи по-добре, отвърнал Тръмп и това накарало севернокорееца да даде крачка назад. Путин е прагматичен – ако види, че залогът става прекалено голям за него, ще отстъпи, вярва Келог. Той смята и, че ако Украйна удържи, ще е ясно, че се е борил за правилната кауза – а Европа вижда Путинова Русия като екзестенциална заплаха, по думите му.

Вижда и какво от това?

След като преди около половин денонощие стана ясно, че руски изтребители МиГ-31, с които се изстрелват свръхзвукови ракети "Кинжал", са прекарали 12 минути в естонско въздушно пространство, полската гранична служба обяви, че два руски изтребителя са нарушили въздушното пространство за безопасност над петролната платформа „Петробалтик“ в Балтийско море. Отговор под формата на турската рецепта срещу руски Су-24 в Сирия от 2015 година пак не е последвал, само предупреждения – Още: Руски изтребители нарушиха въздушното пространство на Естония

Същевременно, Financial Times съобщава, че Брюксел мисли да размрази 550 млн. евро за Унгария, за да спре унгарският премиер Виктор Орбан да пречи на 19-тия пакет евросанкции срещу Руската федерация. Брюксел замрази 22 млрд. евро, които Унгария трябваше да вземе, заради нарушения на Будапеща (т.е. на управлението на Виктор Орбан) по отношение на върховенството на правото и закона:

Що се отнася до новите евросанкции обаче, The Guardian посочи следното при обявяването им като завършен пакет, който трябва да бъде одобрен от Европейския съвет: говорителят на ЕК за енергетиката Анна-Кайса Итконен призна, че ЕС няма точни данни къде отива внасяния в Съюза руски втечнен газ, къде е крайната точка на вноса и къде се ползва конкретно. Ясно е, че осем държави в момента го внасят – Белгия, Франция, Гърция, Унгария, Нидерландия, Португалия, Словакия и Испания.

Associated Press публикува материал, според който Русия е намерила нов начин да заобикаля западни санкции. За да не използва финансовата система SWIFT, Русия използва съвместни предприятия в енергетиката с Виетнам, за да сключва оръжейни сделки. Вътрешни документи от Виетнам показват, че Виетнам ще прехвърли своя дял от печалбите от руско-виетнамското съвместно предприятие за петрол и газ „Русвьетпетро“ на Русия, за да изплати кредит, използван за оръжейни сделки, след което ще прехвърли всички допълнителни средства на руската държавна петролна и газова компания „Зарубежнефт“, а после „Зарубежнефт“ ще използва отделно съвместно предприятие, за да прехвърли същата сума пари обратно на виетнамската държавна петролна компания PVN. И още – Русия определи руския военен блогър Роман Альохин за чуждестранен агент, а Альохин отрече, че получава пари от чужбина за работата си. Той беше съветник на вече арестуваният бивш губернатор на Курска област Алексей Смирнов, който е обвинен в измама с държавни пари, предвидени за изграждане на укрепления.

Украйна представи нов морски дрон - "Толока" (в превод – Беда в морето). Дронът има различни вариации – дължина от 4 до 12 метра, има обсег 2000 километра и може да носи до 5 тона бойна глава:

In Lviv, engineers unveiled Ukraine’s Toloka underwater drone, with versions up to 12 meters long. Three TLK 1000 variants were shown, ranging from 4 to 12 meters. The drones can travel up to 2,000 km and carry up to 5 tons of payload. pic.twitter.com/pLewZtbcVx — WarTranslated (@wartranslated) September 19, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Рязък спад на военната активност в Украйна на дневна база – това сочат официалните украински данни. На 19 септември според украинския генщаб е имало 165 бойни сблъсъка – с 58 по-малко спрямо 18 септември. Руснаците са хвърлили 154 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 23 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 27 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4752 изстреляни снаряда, като това е с около 250 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 6137 FPV дрона, което е с около 1450 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Покровското направление си остава основен фокус – 50 отбити руски пехотни атаки там, като по украински данни руснаците разширяват обхвата на използване на FPV дронове и украинската логистика не може да се осъществява без системи за електронно заглушаване на места, където допреди месец е било възможно. В съседното от юг Новопавловско направление са станали 33 руски пехотни атаки – там изглежда е превзето село Муравка, защото има геолокализирани кадри на войници с руското знаме, което твърди и руското военно министерство. 15 руски пехотни атаки са станали в Лиманското направление, а в съседното от Северско направление е имало 9. Също толкова са се случили и в пограничния район на Суми и Курска област. В Лиманското направление руското знаме беше издигнато на западния бряг на река Северски Донец в Серебрянското горско стопанство, което подсказва, че руснаците вече имат по-сериозен контрол там:

Ukrainian drone operators from the Dovbush Hornets unit of the 68th Jaeger Brigade struck Russian infantry near the outskirts of Pokrovsk, close to the Olimpiyets stadium. pic.twitter.com/O28Y0JvRAv — WarTranslated (@wartranslated) September 19, 2025

Russian artillery was destroyed on the Kramatorsk axis during a precise and coordinated operation by units of Ukraine’s 5th Assault Brigade. pic.twitter.com/u9Rb9cLD1L — WarTranslated (@wartranslated) September 19, 2025

В дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) има препратки към руски военни канали в Телеграм с твърдения, че севернокорейски войници пак се бият активно в Курска област, при границата с Украйна. Има дори разкази как ранени севернокорейци отказвали да бъдат евакуирани от руските военни медици, за да не прекъсват атакуващи операции – както и че инциденти с приятелски огън между руснаци и корейци има.

