Самоуби се шефът на единствения руски производител на въглеродни влакна

19 септември 2025, 20:41 часа 470 прочитания 0 коментара
Ръководителят на най-големия производител на композитни материали в Русия Umatex Group се е самоубил. В московско селище е открито тялото на генералния директор на акционерното дружество „НПК „Химпроминжиниринг““, марка UMATEX Group (част от държавната корпорация Росатом) Александър Тюнин.  За това пишат Baza, Mash и други прокремълски телеграм-канали.

Според информацията, до мъжа са намерени пушка и бележка, на която е написано: „Аз сам го направих, уморих се да се боря 5 години с депресията, става все по-лошо, нямам сили“.

„Химпроминжиниринг“ е единственият руски производител на въглеродни влакна.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
