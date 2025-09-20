Войната в Украйна:

Керкез настоява за това, което му се дължи. Нежеланият треньор няма лесно да пусне поста

20 септември 2025, 12:07 часа 657 прочитания 0 коментара
Старши треньорът на ЦСКА Душан Керкез настоява да получи дължимите му възнаграждения до края на календарната година, за да разтрогне договора си с клуба. Това стана ясно след проведена среща с фенове на отбора. "Червени" запалянковци посетиха днес тренировъчната база в Панчарево и поискаха незабавната оставка на треньора.

Напрежението в ЦСКА достигна връхната си точка в четвъртък в Стара Загора, където "червените" загубиха от Арда в отложен мач от шампионата и с едва 7 точки заемат незавидното 12-о място в класирането. След мача спортният директор Бойко Величков призова Керкез да подаде оставка, а след прибирането на отбора на Панчарево вечерта група привърженици поискаха сметка от треньора и той обеща да напусне, но след това размисли и продължава да води отбора, като е готов да си тръгне срещу съответната финансова компенсация.

Душан Керкез

Пред феновете Керкез разкри, че веднъж вече е подал оставката още преди два месеца, но тогава ръководството не я е приело. Босненецът продължава да води тренировките на отбора, но се очаква да бъде постигнато споразумение за разтрогване на договора му и ЦСКА да има нов наставник в следващия шампионатен мач срещу Ботев Враца в понеделник.

/ БТА

ЦСКА Душан Керкез информация 2025
