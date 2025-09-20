Керкез настоява за това, което му се дължи. Нежеланият треньор няма лесно да пусне поста

Старши треньорът на ЦСКА Душан Керкез настоява да получи дължимите му възнаграждения до края на календарната година, за да разтрогне договора си с клуба. Това стана ясно след проведена среща с фенове на отбора. "Червени" запалянковци посетиха днес тренировъчната база в Панчарево и поискаха незабавната оставка на треньора.

Сектор Г направи желанието си ясно - "Керкез да подаде оставка!"

Напрежението в ЦСКА достигна връхната си точка в четвъртък в Стара Загора, където "червените" загубиха от Арда в отложен мач от шампионата и с едва 7 точки заемат незавидното 12-о място в класирането. След мача спортният директор Бойко Величков призова Керкез да подаде оставка, а след прибирането на отбора на Панчарево вечерта група привърженици поискаха сметка от треньора и той обеща да напусне, но след това размисли и продължава да води отбора, като е готов да си тръгне срещу съответната финансова компенсация.

Пред феновете Керкез разкри, че веднъж вече е подал оставката още преди два месеца, но тогава ръководството не я е приело. Босненецът продължава да води тренировките на отбора, но се очаква да бъде постигнато споразумение за разтрогване на договора му и ЦСКА да има нов наставник в следващия шампионатен мач срещу Ботев Враца в понеделник.

