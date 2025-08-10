Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 11-17 август 2025

Седмицата от 11 до 17 август 2025 г., когато разглеждаме седмичния таро хороскоп за всеки зодиакален знак, виждаме, че въпреки че ретроградният Меркурий приключва този понеделник, картите казват да запазите мислите, чувствата и идеите си за себе си. Слънцето е в Лъв до 22 август. Северният лунен възел, който насочва основния ни фокус през годината, остава ретрограден през целия месец. Ретроградните лунни възли в зодиакалните знаци Риби и Дева означават, че все още трябва да разберем какво искаме, когато става въпрос за духовни въпроси, и това започва със грижа за себе си, здраве и психическо благополучие. Сатурн е ретрограден, така че нашите дарби и таланти остават съсредоточени върху вътрешната работа. Освен това, тъй като Плутон е ретрограден, нашите приятелства може да отстъпят на други приоритети; може да сме по-малко склонни да общуваме със социалните медии този месец. Очаква се личните дейности да се увеличат, благодарение на съвпадението на Сатурн и Плутон в ретроградно движение. Ще се чувствате по-уверени за бъдещето, след като подредите собствения си вътрешен живот. Луната ще премине от Риби към Близнаци, което показва, че тази седмица е посветена на саморефлексията и приоритизирането на това, което е най-добро за себе си. Седмичната карта Таро, която тълкуваме за всички от 11 до 17 август, в допълнение към картата на всеки зодиакален знак, е обърнатият Йерофант.

Това е вълнуваща карта, защото е за властимащите – правителството и политиката – и предполага, че можем да очакваме новини за институционален преглед, но вашата задача е да се съсредоточите върху вътрешния си духовен свят и философските си възгледи за политиката; избягвайте дребнави приказки, преди да се оправите, защото може да промените решението си. Пост-ретроградната сянка на Меркурий ще приключи на 25 август, така че въпреки че яснотата в комуникацията се възвръща, все още има място за грешки. Отново, писането, воденето на дневник и самооценката са задължителни. Ще се почувствате по-близо до висшата си сила и вътрешен глас чрез дейности, които включват медитация, саморефлексия и прекарване на време сред природата. Опитайте да водите дневник през уикенда, докато Луната е в Близнаци, тъй като Близнаци управляват комуникацията. Може да получите прозрението, от което се нуждаете! Сега нека да преминем към това какво ви очаква за всеки зодиакален знак от Овен до Риби, плюс послание от Таро.

Таро карта на седмицата за Овен: Дяволът, обърнат

Овен, тази седмица, се съсредоточете върху любовта към себе си. Правите нещо огромно за себе си; освобождавате се от лош навик, който ви е пречил да постигнете успех този месец.

Дяволът, когато е обърнат, е много окуражаваща карта таро. Тъй като сте толкова волеви, неспособността да се откъснете от нещо, което знаете, че не е добро за вас, може да бъде демотивираща и деморализираща.

Сега, когато ретроградният Меркурий приключва на 11 август 2025 г., ще почувствате завръщане на радостта – фокусирайте се върху тази емоция. Запознайте се с чувството да се събуждате горди с нещата, които правите, и го приемете.

Когато го направите, това чувство за постижение ще ви носи през цялата седмица и ще ви държи на правилния път в живота ви.

Таро карта на седмицата за Телец: Пет пентакли, обърната

Телец, тази седмица възвръщате динамиката в ежедневието си и напредъкът започва да тече гладко, но ще искате да останете лични. Вие сте толкова амбициозни, че когато се стремите да постигнете лична или професионална цел, нищо не ви спира да я постигнете.

Пътят към успеха не е бил нито прав, нито тесен, а борбата е била брутална, но вие я издържате. Ретроградният Меркурий е бил малко безмилостен във вашия дом и с авторитетни фигури, но вие сте поставили основа, върху която можете да градите сега.

Петте пентакли, обърнати, ви показват, че ще настъпи повратна точка във ваша полза и ви дават шанс да наваксате загубеното време. Препятствието в живота ви е премахнато. Тежестите са вдигнати. Каквото и да сте смятали за пречка, се превръща в мощна стъпка, която ви дава предимство.

Таро карта на седмицата за Близнаци: Десетка пентакли

Близнаци, тази седмица ще получите помощ от други, което ще ви позволи да направите нещо полезно за обществото, но вашите дарения ще останат скрити от другите. Вие сте толкова щедри, но не винаги го показвате на другите.

Пазите добрините си дела за себе си. Когато вселената ви дава пари, вие ги възприемате като дар, който да инвестирате в другите, и затова картата таро Десет пентакли е толкова важна за вас през седмицата на 11 август.

Меркурий управлява вашия зодиакален знак, така че когато той застане директно този понеделник, ще почувствате вълна от облекчение. Ще започнат да валят подаръци от всякакви инвестиции, които сте направили през последните няколко седмици.

Даровете ви ще дойдат от времето, енергията, ресурсите и хората, които знаят как сте. Това е отплата за всичко, което правите, и ви предоставя повече възможности да помагате на другите в бъдеще.

Таро карта на седмицата за Рак: Слънце

Светлината на деня е тук и тя осветява финансите ви, Раци. И все пак ще има известна вътрешна работа, която трябва да свършите, преди да видите резултати на хартия или в банковата си сметка. Кандидатствали ли сте за заем или сте се опитвали да започнете нов бюджет през последните няколко месеца? Ако не, сега е отличен момент да се съсредоточите върху това и да укрепите икономическото си положение.

Може би сте забелязали модел на поведение, който ви е повлиял негативно по отношение на харченето, спестяването или печеленето. Всичко това е зад гърба ви сега, когато Меркурий започва директно на 11 август. Вашият финансов сектор е готов за промяна и вие сте готови да предприемете необходимите стъпки, за да постигнете лично богатство.

Сега, внимателно и тихо, обръщането на внимание на тези черти тази седмица ще ви помогне да откриете какво можете да направите, за да вземате по-добри решения. Слънцето казва, че можете да вземете това, което изглежда негативно, и да го превърнете в най-голямата си сила. Можете и ще се поучите от миналото и да създадете по-светло бъдеще.

Таро карта на седмицата за Лъв: Шест жезли

Когато правите нещо добро, какво ви мотивира да го направите? Предпочитате вътрешни награди пред външни, но какво е един Лъв без публична похвала? Може да не ви е грижа дали хората ви признават за тежък работен ден или за това, че сте направили нещо добро, но е приятно, когато чуете благодарност. Харесва ви, когато егото ви е погалено (кой не го прави).

Предстои ти страхотна седмица, Лъв, и то по редица причини. Първо, това е последната седмица от месеца, в който си роден , така че си на нова траектория. Второ, ретроградният Меркурий завършва във твоя зодиакален знак и в резултат на това имаш умствена яснота. Знаеш какво трябва да знаеш и отговорите започват да текат към теб супер лесно. Но на всичкото отгоре имаш картата таро Шест пръчки.

Тази карта Таро е красива за вас, тъй като означава признание и награди за упорита работа, а не повърхностни. Може да получите чек или пари за нещо, което сте свършили на работа, и това ще ви накара да се чувствате толкова добре!

Таро карта на седмицата за Дева: Рицар на пентаклите

Какви са вашите планове за тази седмица? Седмицата на 11 август резонира добре за зодиите Дева. Меркурий, вашият планетарен управител, вече няма да бъде ретрограден, считано от 11 август, което ви дава енергия да се съсредоточите върху външни цели. Може да решите да работите по минали проекти, които са били отложени по някаква причина. Ще видите и известен потенциал за растеж.

Верни на вашата зодия, картата таро за тази седмица, Рицарят на Пентаклите, ви предупреждава да не преуморявате. Не искате да се изтощите и в резултат на това да жертвате качеството на работата си.

Също така ще искате да се въздържате от преждевременно обявяване на цели или успехи, докато не се уверите, че моментът е подходящ. Бъдете търпеливи, Дева. Тази седмица ще набере скорост и ще процъфтявате под нейния импулс; бъдете усърдни, но по-важното е, бъдете мъдри.

Таро карта на седмицата за Везни: Преценка

Везни, вашите вътрешни мисли и чувства са толкова важни за вас и тъй като сте интуитивен зодиакален знак, картата таро „Съдба“ само потвърждава това, което вече знаете и правите: слушайте вътрешния си глас .

Седмицата на 11 август, с края на ретроградния Меркурий, може да осъзнаете нещо, което не сте виждали преди. Партньорството или приятелството не са толкова подкрепящи, колкото първоначално сте си представяли. Започвате да забелязвате червените флагове, които някога са ви се стрували зелени, и това променя начина, по който се чувствате.

Таро картата „Съд“ е знак да не бързате твърде много, за да вземате прибързани решения или да правите драстични промени. Вместо това е знак да се настроите малко повече. Не е нужно да казвате нищо, докато не сте готови.

Таро карта на седмицата за Скорпион: Седем мечове

Притежавате силно чувство за характер и не се заблуждавате лесно. Скорпион, можете да усетите кога човек не е честен или кога нещо не е наред, и това може да е прост проблем, несвързан с вас, но въпреки това го усещате.

Ретроградният Меркурий, завършващ в Лъв през седмицата от 11 до 17 август, може да ви накара да си представите бъдещи промени в кариерата си, вероятно свързани със самата област.

Според Седемте меча, тези тайни предположения са важни за проучване, докато обмисляте предчувствията си. Няма да искате да публикувате мисли в социалните мрежи, без да имате източници, които да подкрепят вашите убеждения.

Таро карта на седмицата за Стрелец: Десетка жезли

Стрелец, може да решиш да запазиш нещо за себе си. Ти си толкова честен и понякога истината ти може да се стори брутална за другите. Носиш ли послание в сърцето си, което искаш да споделиш с другите?

Може би сте го сдържали, особено по време на ретрограден Меркурий, което може да ви накара да се замислите дълбоко за неща, които ви притесняват.

Десетката жезли, през седмицата от 11 до 17 август, е карта на бреме, която носите тежко на гърба си. Така че, въпреки желанието си да споделяте идеи, може да се чувствате готови да се отворите за мислите си, но не сте склонни да вдигате вълни засега. Помислете дали да не ги запишете, да поговорите с терапевт или доверен приятел, за да овладеете смесените си емоции.

Таро карта на седмицата за Козирог: Кралицата на жезлите, обърната

Докато всички останали ще се чудят дали трябва да се отворят или да говорят открито, ти, Козирог, ще правиш точно обратното. Дамата на жезлите, обърната, е карта таро за това да пазиш мислите си за себе си. А с ретроградния Меркурий, завършващ в къщата на тайните ти, това е потвърждение, че сега не е моментът. Най-добре е да запазиш мислите си и да прегърнеш уединението си.

Това е подходящ момент да се ангажирате с различни навици за самосъхранение , които ще държат това, което не искате, наяве. Помислете за заключване на телефона си, актуализиране на паролите си и архивиране на снимките си в облака. И споделете това, което трябва да споделите, с хора, на които знаете, че можете да се доверите.

Таро карта на седмицата за Водолей: Седем жезли, обърната

Водолей, любовта и връзките са фокусна точка за вас тази седмица. Слънцето и Меркурий в Лъв ви насърчават да се съсредоточите върху подобряването на взаимоотношенията. Въпреки това, седмицата от 11 до 17 август, вашата Седем жезли, обърната карта таро, разкрива предизвикателства, свързани с увереността. Действията на някого могат да повлияят на вашите собствени, а неспособността му да поеме отговорност разклаща увереността ви.

Но не се притеснявайте. Ще разберете повече, когато работите върху себе си. Тази седмица ви призовава за самоанализ и личностно израстване , но няма да получите това, от което се нуждаете, от другите. Трябва да го получите от себе си. Вашите чувства могат да разкрият много за това, от което се нуждаете от себе си и от другите. Вашият съвет от Таро е да работите със сянката и да приемете промяната, която ви помага да придобиете увереност и вътрешна сила.

Таро карта на седмицата за Риби: Влюбените, обърната

Бъдете благодарни за това, което имате, и когато си мислите, че тревата е по-зелена другаде, не забравяйте да се върнете в настоящия момент. Седмицата на 11 август е за връщане към основите и напомняне за стойността на първата стъпка.

Ретроградният Меркурий, завършващ в Лъв, ви учи, че няма значение колко пъти трябва да натиснете бутона за нулиране; важното е какво научавате по време на процеса.

Опитът, който натрупвате през целия си живот и който ви помага да станете цялостен и здрав човек, ви показва, че се случват отклонения, но разбирането защо се случват, прави завръщането към себе си още по-ценно.