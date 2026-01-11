Без филтър: Защо Албена Михова каза „Край“ на брака и на мъжете зодия Близнаци?

В свят, който обича да поставя етикети, Албена Михова е принудена да носи един от най-тежките – този на „вечния комик“. В ефира на NOVA тя обаче свали гарда, за да разкаже за онази своя част, която остава невидима за масовия зрител: драматичния артист, анализатора и майката, която не позволява на никого да навежда главата ѝ.

Капанът на смеха

„Голямата грешка е, че ме мислят само за комик“, споделя тя с лека горчивина. За Албена хуморът не е просто занаят, а висша форма на интелигентност. Тя вярва, че за да разсмееш някого, първо трябва да си „сдъвкал“ и надраснал собствената си драма. Иронията е нейният щит, но и нейният инструмент да „мачка“ болката, докато тя стане поносима.

Актрисата не крие разочарованието си от липсата на смелост у режисьорите да я видят в сериозна, драматична роля. За нея комедията често е подценявана като „халтура“, докато в действителност тя изисква математическа прецизност и желязна дисциплина – качества, които тя е попила от златната генерация на българския театър.

Ретро хумор в дигитално време

Времената се менят, а с тях и смехът. Михова, закърмена с изкуството на Татяна Лолова, Стоянка Мутафова и Георги Парцалев, трудно приема днешната „бърза консумация“ на забавление. Тя гледа с доза скептицизъм към новата вълна от интернет знаменитости, които с перука и един скеч влизат директно в телевизионния ефир.

„Липсва подплатата“, казва тя. За нея театърът е път, който не може да бъде съкратен, а сатирата е позиция, а не просто физиономия.

Уроци от плочи и „Седморката на Блейк“

Пътят на Албена към голямата сцена не започва с любовни драми, а със звука на грамофонни плочи. В едно пъстро детство тя е учила езици не от учебници, а от усещането на думите в гръцките песни на майка си или от култовите реплики в „Седморката на Блейк“. Този органичен начин на учене е формирал и нейната професионална етика: „Трябва да чувстваш това, което казваш“. Всичко останало е евтино и непрофесионално.

Жената, която не свежда глава

Темата за килограмите и външния вид, която обществото често дъвче с настървение, за Албена е просто шум. Тя е жена, която може да направи шпагат на сцената и да владее залата с присъствие, което няма общо с цифрите на кантара.

„Станах мощна, откакто съм майка“, заявява тя. Майчинството е нейният център, който ѝ дава сили да се справя с лицемерието и „драпането“ за роли в индустрията.

Любов без илюзии

Когато стане дума за личния живот, актрисата е лаконична, но болезнено откровена. За нея предателството и унижението тежат повече от физическата изневяра. След последната си връзка преди седем години, тя е затворила страницата на романтичните илюзии с категоричното: „Няма да се оженя повече“.

Днес Албена Михова е в мир със себе си. Ако трябва да даде съвет на младото момиче, което е била, той би бил практически: „Внимавай с мъжете и избягвай зодия Близнаци“. А към бъдещото си „аз“ на 60 години гледа с усмивка и спокойствието на човек, който знае, че най-важната битка вече е спечелена – тази да вярваш в себе си, дори когато светът те вижда само като „блондинка под прикритие“.

