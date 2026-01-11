Пореден провал за Юнайтед, хеттрик класира Арсенал напред, радост и за Груев във ФА Къп

Манчестър Юнайтед допусна пореден гаф. "Червените дяволи" бяха изхвърлени от ФА Къп, след като загубиха с 1:2 от Брайтън в двубой от третия кръг на турнира. На "Олд Трафорд" Браян Гуда откри резултата в 12-ата минута въпреки началния натиск на домакините. Дани Уелбек удвои преднината на тима си в 64-тата минута. Малко преди изтичането на редовното време Бенямин Шешко се разписа след куп направени пропуски, но за повече отборът на временния мениджър Флетчър нямаше сили.

Мартинели блесна с хеттрик

Лидерът в класирането на Висшата лига Арсенал се класира за четвъртия кръг в турнира с победа с 4:1 над втородивизионния Портсмут. На стадион "Фратън Парк" Колби Бишъп откри резултата рано-рано, което само разяри "топчиите". Автогол на Андре Доцели възстанови паритета. В 25-ата минута "артилеристите" успяха да поведат за първи път в срещата с гол на Мартинели, а две минути преди паузата бразилецът спечели и дузпа за тима. С нейното изпълнение се нагърби Нони Мадуеке, който обаче стреля в аут.

❌ EFL Cup: second-round loss vs. Grimsby

❌ FA Cup: third-round loss vs. Brighton



Early exits in both domestic cups for Manchester United this season 🫠 pic.twitter.com/nYo9mzKfNz — B/R Football (@brfootball) January 11, 2026

Арсенал отказа Портсмут от надежди за нов обрат в 51-вата минута, когато Мартинели се разписа за втори път, за да вкара за 3:1. Крайното 4:1 стана факт в 72-рата минута, когато Мартинели засече центриране от корнер на Мадуеке и оформи хеттрика си.

Българският национал Илия Груев започна като титуляр и игра до 73-тата минута при победата на Лийдс Юнайтед с 3:1 над Дарби Каунти в мач от третия кръг на турнира за Купата на Англия.

