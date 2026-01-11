Връщането на работа след дълга почивка е опасно за здравето

Празниците приключиха отдавна и на голяма част от хората им се наложи да се върнат на работа. Оказва се, че всеобщата януарска тъга, обзела мнозина в дните след Нова година, не е никак случайна, защото, според специалисти, връщането на работа след дълга почивка може да се окаже опасно за здравето. Ето защо е важно да се създаде работна среда с ниско ниво на токсичност, в която стресът, страхът и негативността са сведени до минимум. По този начин ще се погрижим за здравето и благосъстоянието на служителите и колегите.

Какво характеризира нискотоксичната среда?

Снимка: iStock

За да разберем дали нашата работна среда е нискотоксична, е важно да сме наясно с характеристиките, които такава среда притежава. Една от тях и може би основната е наличието на определена степен на психологическа сигурност. Служителите се чувстват сигурни да изразяват това, което мислят и чувстват, да правят грешки и да се учат от тях, без да бъдат наказвани или унижавани. За да се случи това, е от съществено значение да има прозрачна комуникация, в която има отворен диалог, активно слушане и конструктивна обратна връзка. Тя никога не трябва да бъде вертикална или авторитарна.

В работна среда, която насърчава благополучието на служителите, уважението и съпричастността между колегите и ръководителите са от основно значение. Освен това е от съществено значение благополучието да бъде всеобхватно и организацията да предлага ресурси за подкрепа и помощ на тези, които се нуждаят от тях, за да се насърчи психическото благополучие на работниците.

В здравословна работна среда служителите трябва да бъдат признавани и ценени за работата си, а индивидуалните и колективните успехи трябва да се празнуват. Това осигурява обща цел, която мотивира екипа.

Как да създадете такава атмосфера

Снимка: iStock

Вероятно нито една от тези характеристики не съответства на работната среда, в която се намирате в момента. Може би дори се чудите как можете да постигнете такава среда на работното място. Стъпките, които трябва да следвате, са прости, но трябва да сте готови да положите усилия и да работите в екип, за да ги постигнете. Започвайки от висшето ръководство и отговорните лица, е от съществено значение да се установи съзнателно лидерство. Лидерите трябва да действат с емпатия, да знаят как да разпознават токсичността и да не я поддържат във времето. Освен това е важно да се установят протоколи за благополучие, състоящи се от програми за психологическа подкрепа и стратегии за справяне със стреса.

На това и на други нива в компанията ще бъде необходимо и положително да се установят ясни граници. За да се направи това, е важно да се определи какво е приемливо и какво не е по отношение на поведението и натоварването с работа, пише "Marca".

