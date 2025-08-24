Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 25 - 31 август 2025

Седмицата от 25 до 31 август 2025 г., седмичният таро хороскоп за всяка зодия има послание за това как да завършите месеца силно. Седмицата започва с навлизането на Луната в Дева във Везни и ще завърши в знака на Стрелец. Със Слънцето в Дева сме фокусирани върху работа, взаимоотношения, споделени ресурси и планове за пътуване, включително тези, свързани с кариерно развитие или започване на ново академично начинание.

Колективната карта таро за седмицата за всички е Четворката жезли, обърната, така че може да има усещането, че радостта е далеч от мястото, където сте сега, и не сте в състояние да оцените работата, която трябва да свършите. Това може да е съвсем нормално след Новолунието в Дева, което се състоя миналата седмица на 23 август. Промяната отнема време, а изграждането на структуриран живот е съзнателен процес. Но това е и инвестиция в себе си , която се отплаща по значителни начини до края на седмицата. Нека видим какво още казва таро за всеки астрологичен знак.

Таро карта на седмицата за Овен: Шест мечове

Животът ти е на път да се подобри, Овни. Пред теб е светло бъдеще, което те чака да го откриеш - но трябва да оставиш миналото зад гърба си, за да продължиш напред.

Тази седмица е посветена на преходи и значителни промени, вероятно в любовния ви живот, тъй като влизането на Венера в Лъв на 25 август набляга на романтичните развития.

Може да не се чувствате готови да направите нещо ново, но вашата карта таро, Шестицата мечове, ви насърчава да се посветите на това. Може да бъдете приятно изненадани от това колко спокойно и безмятежно е пътуването.

Ще започнете да осъзнавате, че това, което сте си мислили, че искате, не е най-доброто за вас. Приемете дискомфорта, тъй като това е част от процеса. Необходими са само малки стъпки, тъй като следващият етап от живота ви ще бъде толкова хубав, че не искате да бързате.

Таро карта на седмицата за Телец: Четири пентакли

Телец, животът е прекрасен. Ти си толкова добър в печеленето на пари и спестяването им. Ако някога си се съмнявал в способността си да генерираш доходи, твоята седмична карта таро, Четиримата пентакли, е тук, за да ти даде малко успокоение. Това е печелившата карта таро за всеки, който се надява да види повече зеленина в живота си.

Въпреки това, всичко, което е прекалено обещаващо, има и обратна страна, за която трябва да имате предвид. Не искате да бъдете алчни или да трупате това, което получавате.

Когато вселената отвори щедростта си за някого, това не е просто, за да се скрие в банкова сметка. Това е дар за вас, за да помагате на другите. Затова бъдете готови да определите нуждите, за чието разрешаване можете да помогнете, и след това да предприемете действия.

Таро карта на седмицата за Близнаци: Кулата

Близнаци, помислете първо. Вие сте човек, който планира, а това означава, че по-често обмисляте нещата, преди да ги започнете.

Тази седмица е добре да внимавате какво казвате и правите. Ще имате известен контрол над времето и живота си, но често има сили извън вашето влияние, които нарушават това, което сте планирали.

Картата таро Кулата представлява внезапни проблеми, които ви изненадват от нищото. Може да се почувствате леко обезпокоени от неща, които не са били в дневния ви ред, и да се разсеете от това, което вече сте планирали.

Вместо да оставяте живота да решава какво ще се случи през деня ви, вземете съзнателно решение да се придържате към плановете си. Точно както не сте очаквали нещо да ви разруши, така може да се разреши и без вашата намеса.

Таро карта на седмицата за Рак: Глупакът

Рак, няма проблем да бъдеш себе си. Може би ти е писнало да чуваш, че си емоционално ориентиран зодиакален знак. Картата таро „Глупак“ за седмицата на 25 август обаче отново удря право в целта.

Това е седмицата, в която може да видите как пред вас се отваря врата на възможност и нищо повече от това да я преминете. Може да ви е трудно да устоите на желанието да се възползвате от възможността, след като сте чакали толкова дълго. А когато бързате напред, другите може да ви помислят за глупави.

Част от вас може също да чувства, че действате прибързано. Ако обаче знаете в себе си, че нещо е предназначено за вас, тогава следвайте сърцето си . Вратите се отварят, когато моментът е подходящ – вижте къде ще ви отведе седмицата.

Таро карта на седмицата за Лъв: Умереност, обърната

Какво не е балансирано в живота ти, Лео? Идеята да започнеш седмицата с „Умереност“, обърнатата карта таро, може да ти се стори неприятна.

Предстоят ви много хубави неща сега. С Слънцето във вашия сектор на доходите и Венера, която ви помага да блеснете, не би имало смисъл нещата да бъдат описани като небалансирани тази седмица.

Когато обаче достигнете нова висота, това е промяна, а промените създават нужда да промените начина си на живот. Вашите гледни точки може да бъдат нарушени. Може да се наложи да видите себе си в нова светлина. Ако се издигате на ново ниво, това означава, че трябва да се адаптирате към нов начин на мислене . Приемете го сериозно и не му се съпротивлявайте.

Таро карта на седмицата за Дева: Рицар на мечовете, обърната

Дева, бъди контролният маниак, който обичаш да бъдеш. За зодия, която е толкова контролирана, колкото си ти, може да е озадачаващо, че послание от седмичното таро би означавало дезорганизация и малко хаос, но не е ли това мястото, където блестиш най-много?

Как ще разберат хората на какво сте способни, ако само помагате за поддържането на статуквото? Тази седмица, от 25 до 31 август, ще преминете в режим на шеф и ще помогнете да се захванете с работа бързо, карайки нещата да протичат гладко.

Ще бъде една натоварена седмица за вас, но със Слънцето във вашия знак сте готови да покажете какво можете. Вие сте професионалист в това да правите живота по-добър. Захващайте се за работа

Таро карта на седмицата за Везни: Седем мечове, обърната

Везни, казвайте истината, дори и да наранява вас или някой друг. Мотото за тази седмица от 25 до 31 август е „честността е най-добрата политика“ и посланието е, че може да се наложи да си признаете някои неща, които сте правили, а които не са били точно на мода.

Седемте меча, обърната, е предупредителна карта таро, но е и покана да поемете отговорност за своята история. Какво е то, Везни? Добре е да знаете какво сте преживели и защо може да сте постъпили по определен начин. Контекстът е важен.

Като кризисен мениджър, работещ в областта на връзките с обществеността, вие трябва да сте първият, който ще говори за случилото се, ако възникне проблем. Бъдете готови да приемете ролята си, дори и тя да не е точно най-добрата версия на вас самите. Не крийте недостатъците си; признайте ги.

Таро карта на седмицата за Скорпион: Йерофантът

Скорпион, ти обичаш правилата и понякога ги обичаш толкова много, че ги учиш усърдно. Понякога виждаш вратичка и решаваш, че трябва да я промениш или нарушиш в своя полза. Твоята седмична карта таро за 25 - 31 август е Йерофантът, която представлява традицията и начина, по който нещата се правят по старомодния начин.

Може би сте израснали с определени вярвания или сте били възпитани да мислите или действате по начин, който ви е бил убеден, че е подходящ. Но тази седмица решавате, че това не е подходящо за вас и трябва да се примирите с това решение.

Не е лесно да оставиш това, което знаеш, зад гърба си, но може би предефинираш някои неща и това е, за да направиш живота си по-добър.

Таро карта на седмицата за Стрелец: Асо мечове, обърнат

Тази седмица, Стрелци, не забравяйте да държите гласовите си бележки и бележки под ръка на мобилния си телефон. Ще ви хрумнат много мисли, но някои от тях може да не ви се струват достатъчно ясни, за да предприемете действия.

Мислите могат да бъдат объркани и трудни за разбиране, но когато имате идея, е добре да обмислите нещо и да го размислите за известно време.

Може да имате искра на креативност, която се усеща леко неоформена и може би дори изгубена, където трябва да сглобите това, за което сте мечтали или видели в съзнанието си. Така че, вместо да ги отписвате напълно, организирайте размишленията и искрите на гениалност, когато имате време да се върнете към тях по-късно, можете.

Таро карта на седмицата за Козирог: Деветка мечове, обърната

Парите могат да бъдат стресиращ фактор, особено ако чувствате, че нямате достатъчно. Седмицата на 25 август може да породи някои опасения относно финансови въпроси и няма да искате да седите и да чакате те да се разрешат сами. Трябва да направите нещо, за да ги разрешите сами.

Деветката мечове, обърната, е свързана с несигурността по отношение на доходите . Притеснявате ли се за сигурността на работата или че нещо, от което разчитате, няма да се получи? Не позволявайте на страховете ви да ви спрат да играете на едро.

Бъдете находчивия зодиакален знак, който сте, и търсете отговори, които ще ви помогнат да осигурите бъдещето си, настоящето и това, което трябва да разрешите от миналото.

Таро карта на седмицата за Водолей: Страница от пентакли

Водолей, нещо ново и вълнуващо се задава в живота ви. Може би сте на прага на промяна, която ще предефинира начина ви на работа или какви са ежедневните ви рутини и навици. Картата таро тази седмица, Страницата на Пентаклите, е за промени, които ще повлияят на работата и кариерата ви.

Всичко променя начина, по който хората правят бизнес, и може би сте се чудили как да подготвите живота си за бъдещето или да използвате най-новите инструменти, за да улесните живота си. Възможно е, но ще изисква и от вас да свършите работата.

Нека умът ви става все по-любопитен. Бъдете готови да правите това, което умеете най-добре, да внедрявате иновации, но също така да учите неща, които са свързани с работата ви, но не са непременно това, което намирате за интригуващо.

Може да се изненадате как нещата са взаимосвързани и са ви полезни по начини, които не сте очаквали. Правенето на нови неща може да доведе до промяна в други области на вашия свят и след това до проява на това, което искате в живота.

Таро карта на седмицата за Риби: Рицар на жезлите, обърнат

Риби, ти си толкова ефирна зодия. Има част от теб, която е толкова нежна и деликатна, че сърцето ти не винаги е предназначено за суровостта на този свят.

Вашата карта таро за седмицата, Рицарят на жезлите, обърната, е предупреждение да се самозащитавате и да запазите красивата си енергия.

Тази седмица ще искате да поставите някои предпазни мерки около сърцето и ума си, за да избегнете негативната енергия, особено от хора, с които се чувствате неловко, да ви навреди.

Доверете се на себе си. Не се страхувайте да потиснете емоциите си, когато знаете, че е необходимо, дори и да е трудно да го направите.