The Guardian: Валерий Залужни е единствената заплаха за поста на Зеленски

Един следобед в началото на март, три дни след катастрофалната конфронтация между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Белия дом, в украинското посолство в Лондон се наблюдава оживена телефонна активност. Екипът на Джей Ди Ванс е на линия и иска да организира разговор с Валерий Залужни - украинският посланик в Обединеното кралство и бивш главнокомандващ на армията. Вицепрезидентът на САЩ е изиграл ключова роля в провокирането на конфронтацията между Тръмп и Зеленски в Овалния кабинет, от мястото си на съседния диван. Сега Ванс и другите от обкръжението на Тръмп очевидно проучват потенциални алтернативи на проблемния Зеленски.

Снимка: Getty Images

Екипът на Ванс "опитва различни дипломатически и други канали", за да се свърже със Залужни, казва един от тримата източници, запознати с усилията, които са разговаряли с "The Guardian". Залужни, след консултация с шефа на кабинета на Зеленски, отказва да приеме обаждането.

Епизодът отразява политическата нестабилност, в която се намира Залужни, откакто Зеленски го уволни като шеф на армията през февруари миналата година и го изпрати в Лондон. От една страна, свикнал да работи в строга военна йерархия, Залужни остава лоялен към правителството, на което служи. От друга страна, много хора – както в страната, така и в чужбина – го виждат като естествения следващ президент на Украйна и го подтикват да започне политическа кампания.

Този разказ се основава на интервюта с няколко души, близки до Залужний, както и с политически инсайдери, дипломати и други лица, които имат пряко знание за описаните събития. Повечето от тях пожелаха да останат анонимни, предвид деликатността на темата. Много от подробностите се съобщават за първи път.

Валерий Залужни - единствена сериозна заплаха за поста на Зеленски

Снимка: Facebook/Володимир Зеленський

В Украйна не са насрочени избори, като гласуването е юридически и технически невъзможно, докато страната е във война. Дори най-върлите вътрешни опоненти на Зеленски не подкрепят провеждането на избори в момента, а след катастрофата в Овалния кабинет отношенията с Тръмп също се подобриха. Миналата седмица украинският президент се върна в Белия дом в по-сърдечна атмосфера.

Но всички в Украйна знаят, че рано или късно политиката ще се завърне. И когато това се случи, проучванията сочат, че Залужни, който поведе успешното отблъскване на руската атака в началото на войната, е единственият кандидат, който би представлявал сериозна заплаха за Зеленски.

Залужни никога не е обявявал публично политически амбиции и отказва почти всички молби за интервюта. Екипът му внимателно управлява публичните му изяви в Лондон, за да избегне събития, на които биха могли да му бъдат зададени неудобни въпроси. Но има постоянен поток от политически поклонници към украинското посолство, разположено в имение близо до Холанд Парк, западен Лондон, които предлагат услуги, изразяват подкрепа или се опитват да разгадаят дали генералът има планове да се кандидатира за поста.

Снимка: Getty Images

Сред тези посетители са украински депутати, активисти на гражданското общество, представители на богати бизнесмени и дори опозореният бивш съветник на Тръмп Пол Манафорт, който посети Залужни, за да предложи услугите си като политически консултант в бъдещи предизборни кампании. Залужни отхвърли предложението. Друг чест посетител е Андрий Ермак, влиятелният шеф на кабинета на Зеленски. По време на среща през ноември миналата година, според добре информиран източник, Ермак предложил на Залужни официално да се присъедини към политическия екип на президента, за да представят единен фронт преди бъдещите избори.

Залужни отказал, но също така обещал лоялност до известна степен. Той обещал на Ермак, че няма да критикува Зеленски публично, докато войната продължава, казва източникът на "The Guardian", и също така е дал уверения, че няма да поднесе неприятни изненади на президентската канцелария. "Ако реша да се занимавам с политика, ще го чуете първо от мен, насаме", казал Залужни на Ермак.

Досега Залужни не е съобщил това, въпреки че в Киев все повече се засилва убеждението, че той се готви за политическа кариера. Генералът е сдържан дори в частни разговори с близки сътрудници относно плановете си, но мнозина предполагат, че просто изчаква подходящия момент, преди да се включи в надпреварата. "Той е избрал най-умната тактика", казва Владимир Фесенко, политически анализатор от Киев. "Той ще вземе окончателното решение в последния момент, точно преди изборите."

Харизматична и неконвенционална личност

Снимка: Getty Images

Залужни беше на 48 години, когато Зеленски го повиши в главнокомандващ през юли 2021 г., което беше изненада за повечето висши военни, включително и за самия него. "Залужни беше смел и амбициозен командир, но беше и малко шут, по-известен с това, че се забавляваше с войниците си, отколкото с това, че ги дисциплинираше", пише журналистът Саймън Шустер в биографията си за Зеленски. Именно тази харизматична, неконвенционална черта привлече Зеленски, бившия комедиант и актьор, който сензационно се изкачи до президентския пост две години по-рано.

Няколко месеца след назначаването на Залужний Русия започна да струпва войски от другата страна на границата. Администрацията на Байдън предупреди публично, че Владимир Путин може да планира пълномащабна инвазия в Украйна. В месеците между първите предупреждения на САЩ през октомври 2021 г. и инвазията през февруари 2022 г. Залужни често настояваше за по-интензивни подготовки за евентуална руска атака. Зеленски обаче не беше сигурен, че страхът от инвазия е реален, и смяташе, че дори и да е така, прекомерната подготовка ще породи паника сред населението и може да даде на руснаците извинението, което търсят, за да нахлуят.

Снимка: Getty Images

На заседание на Съвета за сигурност на Украйна на 22 февруари Залужни и тогавашният министър на отбраната Олексий Резников се изказаха в подкрепа на въвеждането на военно положение, докато Зеленски все още се притесняваше от създаването на паника. В крайна сметка Съветът гласува за приемането на по-леки мерки. Два дни по-късно Русия нахлу в страната. Тези разногласия относно подготовката за война, които се проведоха предимно на закрито и бяха засенчени от героичната позиция на Зеленски след началото на инвазията, могат да се върнат на преден план, ако наистина се стигне до предизборна битка между двамата мъже.

Военният герой Залужни

След като инвазията започна, Зеленски първоначално остави военната стратегия на своя командир, докато се съсредоточи върху мобилизирането на международна подкрепа за Киев. Зеленски се превърна в международен символ на украинската устойчивост; Залужний постигна култов статут в страната като военен герой.

С продължаването на конфликта обаче напрежението между двамата мъже се засили. Почти всяка стратегическа среща завършваше с несъгласие. Сред президентския екип се засилваше и неспокойството относно популярността на Залужни, както показваха тайни вътрешни проучвания. Той изглежда, че развиваше недосегаем митичен статут.

Снимка: Facebook/Валерій Залужний

До февруари миналата година Зеленски вече беше изгубил търпение. След месеци на спекулации той уволни Залужни и обяви, че го изпраща в Лондон като посланик, твърдейки, че армията се нуждае от свежи идеи. "Не става въпрос за имена, а още по-малко за политика", заяви президентът, обяснявайки решението си по това време. Малко хора му повярваха. Но Залужни прие новите си заповеди спокойно. По време на частна среща двамата мъже се разделиха в приятелски дух, а Залужни дори позира за снимка със Зеленски, за да докаже, че между тях няма лоши чувства. Това беше последната им среща на четири очи.

Когато Залужни пристигна в Лондон, британското правителство осъзна, че тези нови дипломатически отношения ще изискват деликатност. Много висши служители бяха станали близки със Залужни и неговия екип по време на войната, но осъзнаха, че ако го включат в дискусиите за военното планиране, това може да раздразни администрацията на Зеленски и да покаже неуважение към Олександър Сирски, заместникът на Залужни като шеф на армията.

"Беше взето решение, че независимо от многото топли лични връзки, ситуацията ще бъде възстановена до по-традиционни дипломатически отношения, ръководени от Министерството на външните работи", заяви британски представител на Министерството на отбраната.

Новият живот в Лондон

Валерий Залужни с крал Чарлз III, снимка: Getty Images

За Залужни, който прекара първите две години от войната в продължително състояние на лишаване от сън, подхранвано от адреналин, новият живот в Лондон беше странен преход. Той публикуваше селфита с жена си от платформите на метрото и разходките по брега на Темза. Двойката дори посещаваше от време на време театъра, включително и преди Коледа, за да гледа пиесата "Барселона" с Лили Колинс в главната роля. Необичайно интензивната проверка за сигурност на сградата преди представлението накара персонала да предположи, че ще го посети член на кралското семейство, каза източник от театъра. Настъпи объркване, когато пристигна тайната VIP двойка и никой не ги разпозна.

В родината си, където Залужни е вторият най-разпознаваем човек в страната, снимките от новия му живот невинаги са били добре приети. Мрачна черно-бяла фотосесия за украинското издание на "Vogue" наскоро предизвика вълна от саркастични мемета. Но Залужни поддържа връзка с много армейски командири и следи бойните действия от защитени видео екрани в офиса си, които излъчват на живо кадри от бойното поле. "Валерий Федорович напусна войната, но войната не напусна Валерий Федорович", каза един от сътрудниците му, използвайки името и бащиното име на Залужний.

Политическите планове на Залужни

Снимка: Getty Images

В частни разговори Залужни не е потвърдил, че планира да се занимава с политика, но си е позволил да спекулира с това какъв вид платформа би могъл да предложи, ако все пак вземе такова решение. Близки до него хора казват, че той вижда Израел като модел, въпреки настоящите кървави действия в Газа, като го разглежда като малка страна, заобиколена от врагове и изцяло фокусирана върху отбраната.

Той би се представял като твърд лидер във военно време, който би обещал "кръв, пот и сълзи" на украинския народ в замяна на спасяването на нацията, по примера на Уинстън Чърчил. В един частен разговор той казва: "Не знам дали украинският народ ще е готов за това, готов за тези твърди политики."

След като Тръмп унижи Зеленски в Овалния кабинет през февруари, украинският президент отлетя за Лондон, за да обсъди с Киър Стармър как най-добре да поправи отношенията. Ситуацията изглеждаше безнадеждна и някои в американската администрация открито обсъждаха какви механизми биха могли да използват, за да заменят украинския президент. "Не знам дали някога ще можем да работим отново със Зеленски", каза републиканският сенатор Линдзи Греъм, като публично предложи Зеленски да подаде оставка. Скоро след това офисът на Ванс се опита да се свърже със Залужни.

Снимка: Facebook/Валерій Залужний

За Залужни, независимо от лошите отношения със Зеленски, да застане на страната на екипа на Тръмп срещу собствения си президент не беше опция. Той се срещна със Зеленски на летището в Лондон и публикува в социалните си медии снимка, на която двамата мъже си стискат ръцете. "Пътят напред няма да е лесен, но заедно ще преодолеем всяко предизвикателство", написа той. Това беше демонстративно показване на единство в един от най-тежките моменти за Украйна от началото на пълномащабната инвазия. "Много от неговите поддръжници не разбраха защо го е направил", каза източник, близък до Залужни. "Но това беше неговата принципна позиция: Украйна е унижена и трябва да бъдем единни."

Тази предпазливост започна да разочарова някои от противниците на Зеленски в Киев, които смятат, че Залужни им предлага най-добрата възможност за политическа промяна. "Той е военен, разбира от приемане на заповеди и работа в рамките на структура, но не разбира как да маневрира политически", каза бивш висш служител, който се надява да убеди Залужни да се кандидатира. "Един истински лидер трябваше да приеме обаждането на Ванс, трябваше да предприеме действия. Но как да го убедим?"

Друг източник, който познава Залужни и също е бивш висш държавен служител, заяви, че генералът би бил прекалено предпазлив по отношение на вътрешната дестабилизация, за да започне политическа кампания срещу Зеленски. "Не вярвам в битката между двамата "З", това би било катастрофа за страната и не мисля, че той е готов за това. Затова мисля, че той би се кандидатирал само ако Зеленски може да бъде убеден да се оттегли", заяви източникът.

Снимка: принтскрийн/Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Миналия месец Залужни пристигна в Киев за шестдневна среща на украинските посланици. Посланиците изслушаха речи на Зеленски и военни лидери и посетиха райони близо до фронтовата линия в Запорожието. За повечето дипломати това беше рядка възможност да се запознаят от първа ръка с войната, за да я разкажат в своите страни. За Залужни това сигурно е било сюрреалистично преживяване – да се върне на фронта като част от дипломатическа делегация.

"Беше приятелски настроен, но предпазлив", каза друг посланик за "The Guardian", който беше там. "Виждаше се, че се страхува да бъде прекалено откровен с хора, които не познава лично; той не знае кой на коя страна е."

По случайност, срещата на върха означаваше, че Залужни се намира в Киев по време на вълна от улични протести срещу плана на правителството да неутрализира два антикорупционни органа. Митингите уплашиха екипа на Зеленски и доведоха до бърза промяна в позицията му. Някои се надяваха, че това може да е моментът, в който Залужни публично ще се раздели със Зеленски. "Много хора чакаха той да каже нещо, но той мълчеше", каза Ина Совсун, депутат от опозицията.

След срещата на върха Залужни остана в Киев за една седмица и проведе редица срещи с различни политически и граждански фигури. Завъртяха се слухове, че най-накрая проучва членовете на бъдещия си политически екип.

Снимка: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Хората около него отричат, че разговорите са били за политика. "Той многократно е казвал, че докато войната продължава, трябва да работим за спасяването на страната и да не мислим за избори, и това не се е променило", каза Оксана Тороп, бивша журналистка на BBC, която сега работи като медиен съветник на Залужни. "Той разговаря с много хора за отбраната и сигурността, но това няма нищо общо с изборите", добави тя.

На въпроса дали президентската администрация разглежда Залужни като политическа заплаха, помощникът на Зеленски Михаил Подоляк отговори: "Президентът разглежда Залужни като част от екипа, като посланик в важна страна... Във всеки случай, в момента няма реален политически процес."

А какво ще стане, когато тези политически процеси се възобновят, когато и да е това? "Не съм готов да кажа какво ще се случи тогава и как ще реагират различните хора", каза Подоляк. "Всичко е много непредсказуемо."