16-годишна златна резерва измъкна Ливърпул от чутовен резил срещу 10 герои от "осакатен" Нюкасъл

Ливърпул постигна изключително драматичен успех с 3:2 над Нюкасъл при визитата си на "Сейнт Джеймсис Парк" в двубой от втория кръг на Висшата лига. Мърсисайдци играха цяло второ полувреме с човек повече заради червен картон на Антъни Гордън, а в 46-ата минута вече водеха с два гола, дело на Райън Гравенберх и Юго Екитике. Бруно Гимараеш и появилият се от скамейката Уилиям Усула възстановиха паритета. Дълбоко в 11-минутното добавено време обаче 16-годишната резерва Рио Нгумоа спаси тима на Арне Слот от издънка.

Двата отбора влязоха в мача агресивно и на високо ниво. Гостите стопираха началния натиск, след което Виртц тества рефлекса на Поуп, който се справи. Момчетата на Еди Хау се стараеха, но бъркаха най-вече при последното подаване в атаките си. В 28-ата минута Гордън не намери целта с глава от изгодна позиция. Малко по-късно Алисон излезе навреме при опасно положение.

И тъкмо когато Нюкасъл изгледаше по-опасен, Ливърпул откри резултата. Гравенберх матира противниковия страж с шут от дистанция за 1:0 в 35-ата минута. 180 секунди преди почивката Джоунс пропиля хубав шанс шанс. В самия край на полувремето Антъни Гордън извърши грубо нарушение срещу Ван Дайк, заради което бе изгонен.

В началото на втората част Екитике се озова на точното място за добавка след удар на Гакпо за 2:0. Макар и с човек по-малко, "свраките" намалиха изоставането си в 57-ата минута. Гимараеш засече центриране на Ливраменто, възползвайки се от слаба игра във въздуха на Керкез. Последва натиск на домакините и Алисон трябваше да се намесва. В рамките на няколко минути Еди Хау получи две лоши новини, заменяйки принудително Жоелинтон и Шер.

В 88-ата минута "Сейнт Джеймсис Парк" избухна! Бърн отклони към появилия се от скамейката Усула, който преодоля Алисон за 2:2. В десетата минута от добавеното резервата Нгумоа завърши добра атака на Ливърпул за крайното 2:3.

