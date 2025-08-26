Кой има имен ден днес, 26 август 2025 г.

На 26 август 2025 г. имен ден хората, чието име е Адриан, Адриана, Адриян, Адрияна, Наталия, Наташа и производните им. На този ден църквата почита Св. Адриан и Наталия. Свети Адриан и жена му Наталия са съпружеска двойка християнски светци, съвременници на Римската тетрархия. Отначало Адриан е е езичник, а Наталия е тайна християнка. Впоследствие и Адриан приема християнство и е убит за това в град Никомедия, Мала Азия, в хода на Диоклециановите гонения, а Наталия умира по-късно във Византион.

Честит имен ден! Бъди здрава, сияйна, безстрашна и неповторима! Нека името ти носи късмет, с който да преодолееш всякакви препятствия, които се изправят пред теб!

Честит празник! Нека здравето бъде винаги с теб! Да са светли и леки дните ти, а нощите - спокойни. Животът да е изпълнен с чудеса и името ти да се споменава само с добро!

Честит имен ден! Бъди специален, както е специално и името ти! Нека денят ти донесе щастие, щастливи мигове и уверения за обич и взаимност с любимите ти хора.

Честит празник! Нека името ти ти носи щастие, късмет и любов. Бъди щастлива, обичана и ценена от близките и любимите си хора, а животът ти да е изпълнен с чудеса!

