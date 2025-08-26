Войната в Украйна:

Стотици пожарникари гасят пламъците в Хамбург, чули са се отделни експлозии (ВИДЕО)

Стотици пожарникари са мобилизирани за гасенето на големия пожар, който избухна по-рано днес на пристанището в Хамбург, предаде ДПА. Трима души са пострадали, а мащабът на щетите остава неизвестен, съобщиха от службите за извънредни ситуации. Пожарът в квартал Фетел в северногерманския град е тръгнал от превозно средство, паркирано в склад, заяви говорител на противопожарната служба.

Облак черен дим се издигна в небето над Хамбург, а в района се чуваха отделни малки експлозии, докато полицията използваше водни оръдия, за да подпомогне борбата с пламъците. Предполага се, че няколко газови контейнера под налягане, вероятно съдържащи азотен оксид, са експлодирали по време на пожара, при което отломки са били изхвърлени от сградата.

Евакуация и неясноти

Около 25 души са евакуирани от района, сред тях и тримата ранени, съобщи говорителят Лоренц Хартман. "Успяхме да изведем десетки хора от зоната и да ги спасим", добави той.

Все още не е ясно колко време ще отнеме потушаването на огъня. Според полицията близката магистрала между Нордерелбе и Мурфлийт е напълно затворена заради отломките, а задръстването е около 12 километра. Пристанището на Хамбург е един от водещите международни търговски центрове в Германия, се посочва на официалния му сайт, цитиран от БТА.

