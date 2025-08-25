Зеленски обсъди с Кийт Келог как може да принудят руснаците да влязат в реални преговори (ВИДЕО)

"Имах добра среща с специалния пратеник на президента на САЩ, генерал Кийт Келог. Украйна е дълбоко благодарна на Съединените щати за подкрепата им и ние ценим факта, че президентът Тръмп е толкова решен да постигне истински мир. Много е важно да реализираме всички резултати – политически, отбранителни и икономически – които бяха постигнати по време на нашата среща с европейските лидери във Вашингтон", това написа в X президентът на Украйна Володимир Зеленски.

I had a good meeting with U.S. Special Presidential Envoy, General Keith Kellogg @generalkellogg.



Ukraine is deeply grateful to the United States for its support, and we value that President Trump @POTUS is so determined to achieve real peace. It is very important to realize all… pic.twitter.com/jCC60oqcRs — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2025

Той заяви, че срещата му с Келог е била "без съмнение" успешна среща на върха, както и демонстрация на истинско единство между Европа и Америка. "Украйна, както винаги, обединява света. Ние ценим готовността на Съединените щати да бъдат част от архитектурата на сигурността за Украйна и нашите екипи активно работят по нейното формиране. Очакваме, че основите на сигурността ще бъдат определени в най-скоро време.", написа още Зеленски.

Обсъдени са санкции и тарифи

"Обсъдихме как можем да повлияем на руснаците, да ги принудим да се ангажират в реални преговори и да сложат край на войната. Санкции, тарифи – всичко трябва да остане на дневен ред. Ние сме готови да се ангажираме във формат на лидери. Това е форматът, необходим за решаване на ключовите въпроси. Сега същата готовност е необходима и от Москва", написа Володимир Зеленски.

Той добави, че военното сътрудничество е важно както за Украйна, така и за Съединените щати, и има две сериозни възможности – "споразумение за доставка на оръжие и споразумение за дронове, които биха могли значително да укрепят нашите арсенали". Зеленски заяви, че Украйна поддържа темпото в работата си в рамките на PURL. "Това е важен инструмент за доставка на американско оборудване, финансирано от партньори, и в момента активно работим за привличането на допълнителни страни.", уточни той.

Снимка: Getty Images

Президентът на Украйна нямаше как да не засегне и темата за отвлечените от Русия украински деца. "И, разбира се, хуманитарната дейност. Връщането на всички отвлечени деца. Надяваме се, че Америка, президентът и първата дама на Съединените щати ще продължат да полагат лични усилия за връщането на всички деца, незаконно отвлечени от Русия.", завършва Зеленски, визирайки специалното писмо, което Мелания Тръмп написа до диктатора Владимир Путин и което е било предадено лично от съпруга ѝ по време на срещата му с президента на Русия.

