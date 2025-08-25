Доналд Тръмп: Путин не харесва Зеленски. Как да ги накараш да се срещнат? (ВИДЕО)

На пресконференция в Белия дом президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира наболели теми не само за бъдещето Щатите, но и за Европа и евентуалната среща между президента на Украйна Володимир Зеленски и диктатора Владимир Путин. На журналистически въпрос защо според него Путин не иска да се срещне със Зеленски, Тръмп отговори: "Защото не го харесва. Не го харесва. Не харесва този човек. И аз имам хора, които не харесвам. Не ми харесва да се срещам с тях. Как да ги накараш да се срещнат? Те наистина не се харесват."
Journalist: Why do you think President Putin doesn’t want to meet with President Zelensky?— NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2025
Trump: Because he doesn’t like him. He doesn’t like him. He doesn’t like the guy. I have people I don’t like. I don’t like meeting with them. So how do you make them meet? They really… https://t.co/0wYo2qzLfK pic.twitter.com/fXIr5TbIFI
Запитан дали ще има последствия, ако Русия не се съобрази с изискванията на САЩ и колко време би търпял това, Тръмп отговори: "Да, може да има много сериозни последствия. Да, много сериозни, две-три седмици."
Reporter: How long are you going to tolerate this? Will there be consequences for Russia if they don’t meet?— WarTranslated (@wartranslated) August 25, 2025
Trump: Yes, there could be very serious consequences.
Yes, very serious two to three weeks. pic.twitter.com/0aPdWvvlFW
"Ще спрем войната в Украйна"
На пресконференцията Тръмп каза още, че войната в Украйна се е оказала голям сблъсък на личности. "Ние ще я спрем.", добави президентът на САЩ.
Още: Администрацията на Тръмп за Русия: Лесно е да започнеш война, но е трудно да я спреш
Сред ключовите изказвания на американския държавен глава се отличава изявлението му, че САЩ са спрели седем войни: "Всъщност бяха десет, но две от тях не броим." Президентът на САЩ заяви, че Европа ще предостави на Украйна значителни гаранции за сигурност, а САЩ ще действат като резервна подкрепа. Той обаче уточни, че САЩ вече не харчат пари за Украйна и че е вярвал, че войната в Украйна ще бъде най-лесна за спиране.
Trump: “The war between Ukraine and Russia turned out to be a major clash of personalities. We are going to stop it.”— NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2025
Key statements:
📌 “We stopped seven wars. In fact, it was ten, but we don’t count two of them.”
📌 Europe will provide Ukraine with significant security… https://t.co/6oaG2Y5oNk pic.twitter.com/SL5IOAzCxx
Тръмп каза още, че САЩ и Русия обсъждат намаляване на ядрените арсенали, но и че е недоволен от удара на Израел по болницата в Газа.
Тръмп заяви желанието си да възстанови оригиналното име на Пентагона - Министерство на войната, както се е казвало до 1949 г. "Военното министерство звучи по-добре от Министерството на отбраната. Не искам само отбрана. Искам да преминем и в настъпление", заяви американският президент.
Още: "Без мир в Украйна няма Нобелова награда": Анализатор за оттеглянето на Тръмп като посредник