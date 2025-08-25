Войната в Украйна:

Доналд Тръмп: Путин не харесва Зеленски. Как да ги накараш да се срещнат? (ВИДЕО)

На пресконференция в Белия дом президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира наболели теми не само за бъдещето Щатите, но и за Европа и евентуалната среща между президента на Украйна Володимир Зеленски и диктатора Владимир Путин. На журналистически въпрос защо според него Путин не иска да се срещне със Зеленски, Тръмп отговори: "Защото не го харесва. Не го харесва. Не харесва този човек. И аз имам хора, които не харесвам. Не ми харесва да се срещам с тях. Как да ги накараш да се срещнат? Те наистина не се харесват."

Запитан дали ще има последствия, ако Русия не се съобрази с изискванията на САЩ и колко време би търпял това, Тръмп отговори: "Да, може да има много сериозни последствия. Да, много сериозни, две-три седмици."

"Ще спрем войната в Украйна"

На пресконференцията Тръмп каза още, че войната в Украйна се е оказала голям сблъсък на личности. "Ние ще я спрем.", добави президентът на САЩ.

Сред ключовите изказвания на американския държавен глава се отличава изявлението му, че САЩ са спрели седем войни: "Всъщност бяха десет, но две от тях не броим." Президентът на САЩ заяви, че Европа ще предостави на Украйна значителни гаранции за сигурност, а САЩ ще действат като резервна подкрепа. Той обаче уточни, че САЩ вече не харчат пари за Украйна и че е вярвал, че войната в Украйна ще бъде най-лесна за спиране.

Тръмп каза още, че САЩ и Русия обсъждат намаляване на ядрените арсенали, но и че е недоволен от удара на Израел по болницата в Газа.

Тръмп заяви желанието си да възстанови оригиналното име на Пентагона - Министерство на войната, както се е казвало до 1949 г. "Военното министерство звучи по-добре от Министерството на отбраната. Не искам само отбрана. Искам да преминем и в настъпление", заяви американският президент.

