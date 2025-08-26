Тръмп криминализира паленето на американското знаме

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа в понеделник заповед, целяща да накаже хората, които горят американското знаме, обвинявайки ги в проява на враждебност и презрение към страната. В изказване от Овалния кабинет той заяви, че изгарянето на американското знаме "подбужда към безредици" и добави, че тези, които бъдат преследвани и осъдени в резултат на неговата заповед, ще бъдат изправени пред една година затвор.

"Хората в тази страна не искат да видят как нашето знаме е изгорено и оплюто", заяви Тръмп.

U.S. President Donald Trump has signed an order criminalizing the burning of the American flag. pic.twitter.com/x3s5zXiiXS — NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2025

ОЩЕ: Коли и беси: Тръмп отстрани член на Федералния резерв

Заповедта нарежда на държавния секретар, главния прокурор и секретаря по вътрешна сигурност да предприемат действия срещу чуждестранни граждани, които са участвали в "дейност по оскверняване на американското знаме", включително чрез отнемане на визите или забрана за пребиваване в САЩ.

Американският президент от години заплашва да предприеме мерки срещу това деяние. През 2016 г. Тръмп написа в социалните медии, че всеки, който гори американското знаме, трябва да загуби гражданство или да бъде изправен пред затвор.

ОЩЕ: Тръмп: Ще приключа войната в Газа до две-три седмици (ВИДЕО)

По време на реч през 2024 г. пред Националната гвардия на, тогавашният кандидат за президент заяви, че ще работи за приемането на закон, налагащ наказателни санкции на тези, които горят знамето.