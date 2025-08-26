Военното учение на Русия и Беларус "Запад", което изправя НАТО на нокти, идва: Нова оценка за мащаба

Предстоящото в периода 12-16 септември ежегодно руско-беларуско военно учение "Запад" продължава да предизвиква загриженост на източния фланг на НАТО и специално в прибалтийските републики и Полша. Немалко военни анализатори считат, че точно това учение може да се превърне в директна заплаха за страна-член на НАТО - Още: Bild: Поляци и литовци се изселват заради страх, че армията на Путин идва (ОБЗОР - ВИДЕО)

Литовска оценка

В обзорно публицистично предаване на литовската телевизия LRT командващият Втори отдел на литовските оперативни служби (VDOS) Миндаугас Мажонас говори за нови разузнавателни данни - в учението "Запад 2025" на беларуска територия ще има само 8000 войници и само 2000 от тях ще са руснаци.

"Според нашето разузнаване, в ученията ще участват до 30 000 беларуски и руски военнослужещи. В Беларус ще има само 8000, от които само 2000 ще бъдат руски войници", каза Мажонас. Въпреки че командирът на литовското военно разузнаване подчертава, че вероятността от хибридни атаки срещу Литва по време на тези учения е минимална, според него не са изключени и индивидуални провокации, обобщава литовското издание Delfi.

"В момента вероятността от хибридни атаки е много ниска. Що се отнася до провокациите, инциденти са възможни по време на всяко учение. Възможни са инциденти като например нарушения на въздушното пространство, а също така има малка вероятност от кибератаки", заяви Мажонас.

"Вероятността с ученията "Запад" Русия да се опита да прикрие някакви действия срещу друга държава в региона или да се опита да въвлече Беларус в мащабно нахлуване в Украйна е наистина много ниска", увери още той.

Съвместните руско-беларуски военни военни учения "Запад" са насрочени за 12-16 септември. Според официалната обосновка, ще се проведат учения по противовъздушна отбрана, ще се отработват сценарии за отбранителен бой, отблъскване на нарушители и тактическа въздушна поддръжка.

