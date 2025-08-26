Войната в Украйна:

Ще се успокои ли Близкият изток: Кабинетът по сигурността в Израел свиква извънредно заседание

Израелският кабинет по сигурността ще заседава тази вечер в Йерусалим, съобщи говорител на премиера на Израел Бенямин Нетаняху снощи, като според местните медии е възможно да бъде обсъдено подновяване на преговорите за примирие в ивицата Газа, предаде Франс прес. Запитан от АФП за темата на заседанието, говорителят на Нетаняху Омер Манцур не уточни дневния ред на срещата. Кабинетът по сигурността, който е председателстван от израелския премиер, в началото на август одобри план да поеме контрола над град Ивицата Газа и да си осигури контрол над цялата палестинска територия с цел да елиминира "Хамас" и да освободи заложниците.

Какви са плановете на Нетаняху?

През последните дни израелската армия затегна обръча си около град Газа в подготовка за обявената офанзива, отбелязва АФП. Но в четвъртък Нетаняху нареди започването на преговори за освобождаване на "всички" заложници в Газа в отговор на ново предложение за примирие от посредниците, прието от палестинското ислямистко движение "Хамас".

Той не спомена изрично предложението на посредниците – Египет, Катар и САЩ – за 60-дневно спиране на огъня, съчетано с освобождаване на заложниците. Форумът на семействата на заложниците – основната израелска организация на роднините на пленените от "Хамас" хора призова за национална мобилизация по време на днешната среща на кабинета по сигурността.

"Абсолютното мнозинство от хора в Израел иска нашите близки да се върнат у дома. Умишленото отлагане на подписване на споразумение за тяхното освобождаване е против волята на народа и нашите фундаментални ценности - взаимна отговорност и солидарност", се казва в изявлението.

Шествие в знак на солидарност със семействата на заложниците тази вечер е планирано и в Тел Авив.

