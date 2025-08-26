"Като кралица Елизабет преди да умре": СНИМКИ на ръцете на Тръмп пак разбуниха духовете (ВИДЕО)

Защо американският президент Доналд Тръмп има синини по ръцете си? Този въпрос отново почна да занимава социалните мрежи и рикошира съответно и към Белия дом – предвид факта, че Тръмп беше улавян от фотоапарати и камери как използва и грим, за да прикрие видимите големи сини петна.
Още: Тръмп: Ще приключа войната в Газа до две-три седмици (ВИДЕО)
Постоянно ръкуване – това е официалното обяснение, дадено от говорителката на Белия дом Каролайн Левит. Кожата на ръката на Тръмп се раздразнила, защото се ръкува много често, а освен това американският президент използвал доста аспирин, като част от превантивна процедура за поддържане на добро сърдечно-съдово здраве. Президентът е в отлично здраве, увери Левит, при това за пореден път:
Really? A bruised hand explained away as “soft tissue irritation from frequent handshakes”? The White House insists the president Trump is in “excellent health.” The question isn’t the bruise — it’s the trust deficit #WhiteHouse pic.twitter.com/bhx1YQ5AiZ— Stephen Mutoro (@smutoro) August 23, 2025
Дали обяснението ще спре коментарите? Те варират от "Напомня ми за кралица Елизабет точно преди да почине" до "има сенилна пурпура". Сенилната пурпура представлява лесно образуване на синини, защото с възрастта кожата и кръвоносните съдове стават по-крехки. Тръмп е вече на 79 навършени години:
I‘m clearly not a doctor but have seen a lot of videos speculating on President Trump‘s health and possible congestive heart failure and watching the live press conference from the oval office, he keeps his hand under the desk but was then talking and I saw the major bruise on… pic.twitter.com/rtx9Uk0m9b— Mrs. SpaceX ™️ (@anuibi) August 25, 2025
Before everyone gets too excited, Donald Trump's bruises look like they could be from the benign condition called senile purpura. Now, can we get back to asking about the Epstein files and his deployment of martial law? pic.twitter.com/x3sisqq1nd— Dr. Geoff Grammer (@DrGeoffGrammer) August 26, 2025
Още преди почти месец и половина Белият дом обяви, че Тръмп страда от хронично състояние на вените, нарчено хронична венозна недостатъчност и петната се появяват заради постоянен процес на ръкуване с много хора – BBC посвети материал на това. Хроничната венозна недостатъчност се появява, когато някои кръвносни съдове вече не работят както трябва и кръвта не преминава изцяло към сърцето, като се образуват петна заради оставането на кръв в крайниците, тъй като гравитацията е фактор.
Още: Доналд Тръмп: Путин не харесва Зеленски. Как да ги накараш да се срещнат? (ВИДЕО)