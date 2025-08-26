Войната в Украйна:

"Като кралица Елизабет преди да умре": СНИМКИ на ръцете на Тръмп пак разбуниха духовете (ВИДЕО)

26 август 2025, 06:37 часа 265 прочитания 0 коментара
"Като кралица Елизабет преди да умре": СНИМКИ на ръцете на Тръмп пак разбуниха духовете (ВИДЕО)

Защо американският президент Доналд Тръмп има синини по ръцете си? Този въпрос отново почна да занимава социалните мрежи и рикошира съответно и към Белия дом – предвид факта, че Тръмп беше улавян от фотоапарати и камери как използва и грим, за да прикрие видимите големи сини петна.

Още: Тръмп: Ще приключа войната в Газа до две-три седмици (ВИДЕО)

Постоянно ръкуване – това е официалното обяснение, дадено от говорителката на Белия дом Каролайн Левит. Кожата на ръката на Тръмп се раздразнила, защото се ръкува много често, а освен това американският президент използвал доста аспирин, като част от превантивна процедура за поддържане на добро сърдечно-съдово здраве. Президентът е в отлично здраве, увери Левит, при това за пореден път:

Дали обяснението ще спре коментарите? Те варират от "Напомня ми за кралица Елизабет точно преди да почине" до "има сенилна пурпура". Сенилната пурпура представлява лесно образуване на синини, защото с възрастта кожата и кръвоносните съдове стават по-крехки. Тръмп е вече на 79 навършени години:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още преди почти месец и половина Белият дом обяви, че Тръмп страда от хронично състояние на вените, нарчено хронична венозна недостатъчност и петната се появяват заради постоянен процес на ръкуване с много хора – BBC посвети материал на това. Хроничната венозна недостатъчност се появява, когато някои кръвносни съдове вече не работят както трябва и кръвта не преминава изцяло към сърцето, като се образуват петна заради оставането на кръв в крайниците, тъй като гравитацията е фактор.

Още: Доналд Тръмп: Путин не харесва Зеленски. Как да ги накараш да се срещнат? (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп старчески петна синини хронична венозна болест хронична венозна недостатъчност
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес