Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 29 септември - 5 октомври 2025

Седмичният таро хороскоп за вашата зодия е тук за седмицата от 29 септември до 5 октомври 2025 г. Предстоят няколко промени, които могат да повлияят на четенето на вашите карти тази седмица. Луната ще пътува през Козирог, Водолей и Риби, така че ние сме фокусирани върху работа, бизнес партньорства и идентифициране на скритите си врагове . Използвайте това време, за да настроите фокуса си за месеца по отношение на кариерата и професионалните цели. Взаимоотношенията ще бъдат на фокус по-късно през месеца, около 21 октомври.

В Таро, колективното таро за всички тази седмица е картата „Съд“. Начинът да подходите към тази седмица е самоотговорност. Във всичко, което правите, обмислете последствията от действията си. Ако чувствате, че нещо не е наред или може да се подобри, опитайте се да намерите нови начини да промените нещата, вместо да чакате да видите кой ще поеме контрола. Нека разгледаме какво още ви очаква за астрологичната зодия тази седмица.

Таро карта на седмицата за Овен: Кралица на мечовете, обърната

Овен, ти си човек, на когото хората се възхищават, а понякога и се страхуват от теб. Твоята упоритост и енергия могат да създадат проблеми и въпреки че не чувстваш, че това е твоят проблем, с който да се справяш, това може да създаде скрити врагове.

Вашата карта таро за седмицата, Кралицата на мечовете, обърната, ви кани да създадете граници с хора, които знаете, че трябва да избягвате или да не сте около вас. Може да срещнете съпротива, особено ако в миналото сте били слаби в поставянето на граница.

Тази седмица е подходяща да работите върху всяка неспособност, която имате, да установите ограничения, особено по отношение на достъпа до времето и енергията си. Бъдете силни, когато сте уязвими, и не се колебайте да поискате подкрепа от другите, ако е необходимо.

Таро карта на седмицата за Телец: Деветка жезли, обърната

Телец, това със сигурност е работна седмица, от която ще се възползвате максимално. Ще придвижите графика си и ще завършите някои важни проекти. По време на първата четвърт на Луната в Козирог може да бъдете поканени на пътуване или да поговорите за пътуване.

Посланието от вашата седмична карта таро, Деветката жезли, обърната, е да внимавате да не изгаряте свещта от двата края. Може да сте изложени на риск от умора. Опитайте се да дадете на тялото си това, от което се нуждае, когато усетите, че сте по-малко енергични, вместо да чакате, когато сте раздразнителни.

Таро карта на седмицата за Близнаци: Пет жезли, обърната

Близнаци, има неща, за които знаете, че се нуждаете от другите, и може би сте чувствали, че личните ви желания са останали незадоволени. И все пак, това е седмицата, в която отношенията ви ще се подобрят. Ще проведете откровен разговор или ще стигнете до компромис, който ще ви помогне да изчистите въздуха от негативна енергия. Може би ще можете да започнете всичко отначало в приятелство, което е било на ръба на неуспеха.

Картата таро за седмицата, Петицата жезли, обърната, обещава край на нежеланото напрежение. Можете да видите светлината в края на тунела. Светът ще се почувства много по-топъл, след като тези въпроси са оставени зад гърба ви. По-лесно е да приоритизирате приятелствата си, когато и двамата сте на една и съща вълна, и тази седмица това може да се случи.

Таро карта на седмицата за Рак: Върховната жрица

Рак, първата четвърт на Луната ще се случи във вашия сектор на взаимоотношенията и ще откриете колко много сте научили от другите през годините. Има моменти, когато трябва да се докоснете до вътрешния си глас.

Често се увличате в живота, така че не успявате да отделите място за мир. Ако някога е имало седмица, в която да си позволите да се отпуснете в края на всеки работен ден, това е сега.

Вашата седмична карта таро, Висшата жрица, ви напомня, че сте интуитивно и грижовно човешко същество. Правите толкова много за другите, така че е логично да правите неща и за себе си.

Бъдете по-нежни и мили към себе си. Когато имате нужда от пространство, не позволявайте на нуждата от хора - моля, надделете над инстинктите си.

Таро карта на седмицата за Лъв: Деветка мечове, обърната

Лъв, тази седмица е важно да дадете приоритет на всички аспекти на вашето здраве, включително психическото и духовното благополучие . Първата четвърт на Луната е идеалното време да работите по проблеми в живота си, които ви карат да се чувствате неспокойно. Може дори да не осъзнавате колко много ви влияе дадена ситуация, докато не отделите време да помислите.

Когато функционирате в режим на оцеляване толкова дълго, тялото ви свиква с това ниво на интензивност, но това не го прави здравословно или нормално. Тази седмица е подходяща да работите върху това и да разрешите тези проблеми.

Вашата седмична карта таро, Деветката мечове, обърната, ви насочва към парични проблеми. Добрата новина е, че може да започнете да виждате как ситуацията се променя. По-малко финансов стрес означава повече щастие и това е вашата цел за седмицата.

Таро карта на седмицата за Дева: Крал на мечовете, обърнат

Дева, тази седмица, първата четвърт на Луната прави времето идеално да се съсредоточите върху страстите си и да превърнете това, което обичате, в акт на романтика. Можете да се влюбите в целите си. Ако работите върху определена цел или проект, намерете нови начини да се мотивирате да го завършите.

Според вашата седмична карта таро, може да изпитвате някои борби за власт с другите или може би със себе си. Ще трябва да използвате всеки един инструмент, който някога сте научили за емоционална регулация, за да се отдръпнете, да обезвредите и да избегнете конфронтация с другите. Съсредоточете се върху живота си и ще откриете, че можете да заместите негативната компания сравнително лесно, без да се чувствате сами.

Таро карта на седмицата за Везни: Рицар на жезлите

Везни, първата четвърт на Луната тази седмица насочва вниманието ви към дома, област от живота ви, която има дълбок смисъл за вас. Докато тази Луна се фокусира върху работата, вие ще погледнете една крачка отвъд работата и ще обмислите как кариерата ви влияе върху качеството на живот на вашето семейство.

Рицарят на жезлите е вашата карта таро тази седмица и тя ви напомня за пътувания. Може да осъзнаете, че определен навик или рутина изискват някои корекции, за да подобрите графика си или да ви дадат повече място да дадете приоритет на други.

Таро карта на седмицата за Скорпион: Деветка пентакли, обърната

Скорпион, тази седмица може да се наложи да проведете важен разговор с приятел или някой, с когото работите. Може да има тема, която сте избягвали, но сега тя е на дневен ред и е готова да бъде обсъдена.

Енергията ще бъде малко по-интензивна, отколкото предпочитате, но можете да се справите с нея без проблеми. Темата може да е свързана с финансови въпроси.

Картата таро на седмицата за вас е обърната Деветка пентакли и тя сигнализира за проблеми, свързани с финансова безразсъдност. Кой харчи прекалено много и за какво? Къде могат да се намалят или консолидират разходите? Проучете, за да намерите отговори и ако е необходимо, потърсете съвет от професионалисти.

Таро карта на седмицата за Стрелец: Осмица пентакли, обърната

Стрелец, паричните въпроси са толкова важни за теб. Това е необходимо зло. Може да не си мотивиран единствено от печеленето на пари, но тъй като те са средство за постигане на целите ти, като същевременно осигуряваш и другите, ще ги преследваш с всички сили.

Предупреждението от картата таро за тази седмица е за резултатите и трябва да внимавате къде посвещавате времето и вниманието си. Осемте пентакли са обърнати, така че може да не пожънете това, което сте посели.

Може да откриете, че не можете да сключите сделка. Така че, ако трябва да се върнете отначало, за да получите това, което искате, не се колебайте. Направете го.

Таро карта на седмицата за Козирог: Шест чаши, обърната

Козирог, първата четвърт на Луната е във вашия знак, така че правите лични промени и те се чувстват много важни за вашето бъдеще. Ще трябва да работите върху определянето на целите си, особено тези, свързани с вашата работа, кариера и социален статус. Може би се стремите твърде ниско или твърде високо; внимателният преглед на живота ви може да ви помогне да определите правилната цел.

Шестте чаши, обърнати, ви помага да определите областта от живота, върху която да се съсредоточите първо: детството и всички нездравословни привързаности от миналото. Трудно е да продължите напред в живота, ако все още се борите да се освободите от хора, места или неща, които вече не се вписват в бъдещето ви. Тази седмица ще искате да се откъснете и да се заемете с тези въпроси.

Таро карта на седмицата за Водолей: Страница пентакли, обърната

Водолей, понякога трябва да се откажеш от една ситуация, за да изследваш и намериш по-добра. Първата четвърт на Луната ти помага да откриеш, че в живота ти има няколко скрити врагове, с които трябва да се справиш. Може да се сблъскваш с вътрешни проблеми със самочувствието си или може да има външни проблеми, които възпрепятстват напредъка ти. Дръж очите си отворени и не се страхувай да признаеш, когато нещата не са наред.

Картата таро тази седмица е обърната страница с пентакли и ще откриете няколко проблема с отлагането, които практикувате всеки ден. Вместо да отлагате неприятни, но необходими задачи за по-късно, първо ги изпълнете. Настройте се към факта, че независимо от настроението ви, няма да позволите на времето да минава, без да сте продуктивни.

Таро карта на седмицата за Риби: Императрицата

Риби, приятелствата и хората в живота ви, които цените, са основен приоритет през тази фаза на Първата четвърт на Луната. Това е идеалното време да планирате дати за обяд или да правите планове за празниците, особено ако ще сте извън града през ноември или декември.

Вашата седмична карта таро, Императрицата, ви кани да насочите своята любяща и грижовна енергия към творчески дейности. Ще искате да бъдете грижовни и да вярвате в потока на изобилието. Ще искате да изпитате по-голяма чувствителност и да използвате тази сила, за да подкрепите хората, които са ви най-важни.