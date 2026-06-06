Вратарят, който стана враг номер 1 на режима и плати с живота си

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Футболът e война по други правила, но за Луц Айгендорф той се превърна в смъртна присъда. В спортната история на миналия век има много бегълци, обявени за "предатели", но малцина са платили толкова скъпо за мечтата си да играят в свободния свят. Това е разказ за един гениален защитник, който дръзна да излъже една от най-страшните тайни служби в света - Щази, и за това как играта му на котка и мишка завърши на един тъмен остър завой в Западна Германия.

Как един спринт към свободата завърши в лапите на тайните служби

През 70-те години Луц Айгендорф е перлата в короната на източногерманския футбол. Той е капитан на Динамо (Берлин) - любимия отбор на Ерих Милке, шефа на Щази. Луц има всичко: пари, слава, красива съпруга. Любовта на феновете и най-вече на Милке му дава статут на недосегаем. Наричат го "Бекенбауер на Изтока" заради елегантния му стил и невероятния поглед върху играта.

Lutz Eigendorf; shadowed by the TV Tower in Alexanderplatz, fires goalwards for BFC Dynamo. Eigendorf committed the ultimate sin; 'Republikflucht' - defecting from the DDR to the West in 1979, & died in mysterious circumstances in 1983, Stasi involvement cited in his demise. pic.twitter.com/UKBTzCXmyD — Fussball Geekz (@fussballgeekz) August 31, 2021

Проблемът е, че Луц мечтае за нещо повече - за живот отвъд Берлинската стена. При всяко гостуване на Запад той вижда блясъка, пълните стадиони и свободата, която неговият кафез, макар и златен, не може да му предложи. И така, през март 1979 година, след приятелски мач в Гисен, Айгендорф прави нещо немислимо. Докато съотборниците му се качват в автобуса за връщане към ГДР, той скача в едно такси и изчезва.

За Ерих Милке бягството на Айгендорф не е само загуба на изключителен кадър, а лично унижение. Шефът на Щази побеснява. В Източен Берлин съпругата на Луц и малката му дъщеря са поставени под 24-часово наблюдение. Щази задейства план за психологическо унищожение: агент се "влюбва" в жената на Айгендорф, за да я разведе с него и да прекъсне последната му връзка с дома.

Eintracht Braunschweig

Lutz Eigendorf pic.twitter.com/kKACa1gMux — SUPERB FOOTY PICS (@SuperbFootyPics) January 1, 2025

Междувременно в Западна Германия Луц започва отначало. След наказание от ФИФА, той подписва с Кайзерслаутерн, а по-късно преминава в Айнтрахт (Брауншвайг). Той е щастлив, дава интервюта, в които критикува режима в ГДР, и вярва, че е в безопасност. Но Луц допуска една фатална грешка - той подценява дългата ръка на Щази.

Фаталният завой на "Алфа Ромео"

На 5 март 1983 г. Луц Айгендорф излиза от местна кръчма в Брауншвайг и се качва в своята Алфа Ромео. Малко по-късно колата му излита от пътя и се забива в дърво със скорост, която не съответства на трасето. Луц умира в болницата два дни по-късно.

La misteriosa historia de Lutz Eigendorf, el Beckenbauer del Este que desertó hacia el Oeste y murió cuatro años después en un sospechado accidente de auto. ¿Lo mató la policía secreta? https://t.co/xfe2vFklmS pic.twitter.com/DXddv1s8Ge — Un Caño (@REVISTAUNCANIO) January 31, 2018

Официалната версия на полицията е "шофиране в нетрезво състояние". Но нищо не се връзва. Свидетели твърдят, че той е изпил само две бири. Години след падането на Стената, историци и следователи разкриват истината в архивите на Щази. Луц не е катастрофирал сам. Той е бил заслепен от фаровете на друг автомобил и вероятно упоен с газ или принуден да изпие огромно количество концентрат под заплаха от пистолет от агенти, пратени от Берлин.

Луц Айгендорф е символ на това, че дори най-големите привилегии не могат да заменят правото на избор. Неговите окачени бутонки не останаха на пирон в съблекалнята, а бяха захвърлени в калта край един германски път. Трагедията му ни напомня, че футболът през онези години е бойно поле на идеологии, в което човешкият живот често струва по-малко от един трансфер. Айгендорф избяга от системата, но тя го настигна, за да покаже на света, че свободата има цена, която понякога се плаща с кръв.

Автор: Кристин Попова