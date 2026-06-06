Ескалация в региона: Иранската гвардия атакува бази на САЩ

Елитният ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че е атакувал тази нощ бази на САЩ в Близкия изток в отговор на американски удари по иранските острови Сирик и Кешм. В изявление, разпространено чрез иранската държавна телевизия, гвардейците, които представляват идеологическата армия на Ислямската република, посочиха, че са атакували "вражески бази в региона с помощта на ракети".

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КГИР твърди, че ракетните му войски са ударили бази в Кувейт и Бахрейн. Гвардейците посочиха, че са обстрелвали и четири танкера, опитали да преминат Ормузкия проток без тяхно разрешение, и добавиха, че САЩ ще бъдат отговорни за последствията от пълното затваряне на пролива за доставки на петрол и газ, ако Вашингтон продължи да създава "неприятности".

Напрежението расте

Въздушна тревога бе обявена в Бахрейн в ранните часове на днешния ден, съобщи местното Министерство на вътрешните работи, след като по-рано Кувейт стана мишена на комбинирана атака с ракети и дронове след американски удари по Иран, съобщиха агенциите.

"Задействани са сирените за въздушна тревога. Гражданите се приканват да запазят спокойствие и да се скрият на най-близкото безопасно място", написа в "X" вътрешното ведомство.

По-рано Генералният щаб на Кувейт съобщи, че противовъздушната отбрана се е задействала за отблъскване на комбинирана атака с ракети и дронове.

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Преди това Централното военно командване на САЩ обяви, че е свалило четири ирански дрона, изстреляни по посока на Ормузкия проток, и че е ударило крайбрежни радарни станции на Ислямската република поради непосредствена заплаха за корабоплаването.

Иран често отговаря на американски атаки срещу територията си с обстрели на страни от Залива съюзници на САЩ като Кувейт и Обединените арабски емирства, където има разположени военни бази на Вашингтон.