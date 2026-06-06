Маратон затваря ключови улици в София в неделя

В неделя (7 юни) ще бъде в сила временна организация на движението поради провеждането на маратона Business Run Sofia, съобщиха от пресцентъра на Столичната община (СО). Временната организация влиза в сила от 00:00 часа на 6 юни (събота) до приключване на събитието на 7 юни, посочват от Общината.

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Забраняват се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва: на ул. „Ген. Гурко” в участъка между бул. „Васил Левски” и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, паркинга на моста пред Национален стадион „Васил Левски”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” в участъка между ул. „Ген. Гурко” и бул. „Драган Цанков“ двустранно.

От 6:00 до 14:00 часа на в неделя се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки на ул. „Ген. Гурко” в участъка между бул. „Васил Левски” и Национален стадион „Васил Левски”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” в участъка между пл. „Орлов мост” и бул. „Драган Цанков” – двете пътни платна и бул. „Драган Цанков” между ул. „Митрополит Кирил Видински“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” в посока бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, с изключение на трамвайните мотриси.

От 8:00 часа до 14:00 часа на 7 юни се въвеждат промени в организацията на обществения транспорт.

Автобусни линии № 9 и М3 (в посока пл. „Орлов мост”) ще се движат от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” надясно по бул. „Цар Освободител”, надясно по бул. „Васил Левски”, надясно по ул. „Шипка” и по маршрута си. Автобусите ще спират на временна спирка на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” на 50 метра преди бул. „Цар Освободител” в посока пл. „Орлов мост“.

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Автобусна линия № 72 в посока ж.к. „Западен парк” ще се движи от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” надясно по бул. „Цар Освободител”, наляво по бул. „Васил Левски”, надясно по бул. „Патриарх Евтимий“, наляво по ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, надясно по бул. „България“ и от спирка с код:0395 „Бул. Черни връх“ по маршрута.

В посока Плиска ще се движи от кръстовището на бул. „България“ и бул. „Черни връх“ наляво по ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, надясно по бул. „Васил Левски“, надясно по ул. „Шипка“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и по маршрута. Автобусите ще спират на временна спирка на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” на 50 метра преди бул. „Цар Освободител” в посока ж.к. „Западен парк” и на всички съществуващи тролейбусни и автобусни спирки в променения участък на маршрута.

Автобусна линия № 76 ще се движи в посока ж.к. „Гоце Делчев” от бул. „Цариградско шосе” по бул. „Цар Освободител”, наляво по бул. „Васил Левски”, надясно по бул. „Патриарх Евтимий“, наляво по ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, надясно по бул. „България“ и по маршрута, а в посока ж.к. „Младост 4“ ще се движи от кръстовището на бул. „България“ и бул. „Черни връх“ наляво по ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, надясно по бул. „Васил Левски“, надясно по бул. „Цар Освободител“, направо по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрута. Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни и тролейбусни спирки в променения участък на маршрута и на спирка с код 1288 „Пл. Орлов мост“ на бул. „Цариградско шосе“ преди бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” в посока ж.к. „Гоце Делчев”, за автобусна линия № 280 и тролейбусни линии с номера 3, 4, 5 и 11.

Автобусни линии 84 и 183 (в посока ул. „Ген. Гурко“) ще се движат от бул. „Цариградско шосе” надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, обратен завой при ул. „Шипка” (Военна академия), бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, по бул. „Цариградско шосе” и по маршрутите си. Автобусите да спират както следва: на спирка с код 1288 „Пл. Орлов мост“ на бул. „Цариградско шосе“ преди бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” в посока СУ „Св. Климент Охридски“ (за автобусна линия № 280 и тролейбусни линии №№ 3, 4, 5 и 11), на спирка с код 0442 „Военна академия” на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” след ул. „Шипка“ в посока пл.„Орлов мост“ (за автобусни линии №№ 9, 72, 75 и 213), на временна спирка на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” на 50 метра преди бул. „Цар Освободител” в посока пл. „Орлов мост“.

Автобусна линия № 94 ще се движи (в посока СУ „Св. Климент Охридски“) от съществуващата спирка с код:1903 „Ул. Ген. Гурко“ направо по бул. „Васил Левски“, обратен завой на пл. „Гина Кунчева“ /паметник „Васил Левски“/, продължава направо по бул. „Васил Левски“ (в посока „Студенски град“), надясно по бул. „Патриарх Евтимий“, наляво по ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ до кръстовището на бул. „Черни връх“ и бул. „България“, направо по бул. „Черни връх“ и по маршрута.

Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни и тролейбусни спирки в променения участък на маршрута.

Автобусни линии №№ 204 и 304 в посока ж.к. „Гоце Делчев”/„НИМ“ ще се движат от бул. „Цариградско шосе” по бул. „Цар Освободител”, наляво по бул. „Васил Левски”, надясно по бул. „Патриарх Евтимий“, наляво по ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, надясно по бул. „България“ и по маршрута. В посока ж.к. „Дружба-2“ ще се движат от кръстовището на бул. „България“ и бул. „Черни връх“ наляво по ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, надясно по бул. „Васил Левски“, надясно по бул. „Цар Освободител“, направо по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрута. Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни и тролейбусни спирки в променения участък на маршрута и на спирка с код 1288 „Пл. Орлов мост“ на бул. „Цариградско шосе“ преди бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” в посока в посока ж.к. „Гоце Делчев” (за автобусна линия № 280 и тролейбусни линии №№ 3, 4, 5 и 11).

Автобусна линия № 604 в посока институт „Пирогов” ще се движи от бул. „Цариградско шосе” по бул. „Цар Освободител”, наляво по бул. „Васил Левски”, надясно по бул. „Патриарх Евтимий“, наляво по ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, надясно по бул. „България“ и от спирка с код: 0395 „Бул. Черни връх“ по маршрута. В посока гара „Искър” ще се движи от кръстовището на бул. „България“ и бул. „Черни връх“ наляво по ул. „Проф. Фритьоф Нансен“, надясно по бул. „Васил Левски“, надясно по бул. „Цар Освободител“, направо по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрута. Автобусите ще спират на всички съществуващи тролейбусни и автобусни спирки в променения участък на маршрута и на спирка с код 1288 „Пл. Орлов мост“ на бул. „Цариградско шосе“ преди бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” в посока институт „Пирогов” (за автобусна линия № 280 и тролейбусни линии №№ 3, 4, 5 и 11).