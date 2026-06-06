След фаталната гонка в София: Повдигат най-тежкото обвинение срещу двамата шофьори

Очаква се Софийската градска прокуратура да повдигне най-тежкото обвинение срещу двамата водачи на автомобилите, причинили тежката катастрофа в петък вечер в столицата, при който загинаха двама души, а седем са ранени. Шофьорите ще бъдат обвинени за причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие с евентуален умисъл. Държавното обвинение ще удължи задържането на мъжете със 72 часа, а през следващите дни ще поиска от съда да им наложи и най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

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Установено е, че двамата шофьори са си организирали незаконна гонка и са се движели с над 150 км/ч. По закон това се разглежда като тежко престъпление.

В единия от автомобилите са пътували двама братя, а в другия – трима мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал.

Двамата шофьори на леки автомобили, причинили тежката катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки. Зам. градският прокурор Ангел Кънев съобщи, че двамата никога не са обучавани в шофьорски курсове в България.

При проверка с дрегер и двамата са отчели нулеви резултати за употреба на алкохол и наркотици. Назначена е и кръвна проба, тъй като има вещества, които тестовете с дрегер не отчитат.