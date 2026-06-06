Украйна подпали Русия: Удар по институт за подводни оръжия в Санкт Петербург, пожар в поредна петролна база (ВИДЕО)

Украйна атакува масирано военни цели в Руската федерация през нощта на 5 срещу 6 юни, като се прицели в петролни бази, кадетски корпус, ключов военен институт и други мишени. Най-съществените нападения бяха регистрирани отново в Санкт Петербург, но също в Краснодарския край, Тамбовска област, а под атака попадна и столицата Москва. Там вечерта на 5 юни бяха свалени поне 9 дрона - по данни на кмета Сергей Собянин.

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Ударена е петролната база в Уст-Лабинск

Рано сутринта очевидци започнаха да публикуват кадри от нападение и пожар в Уст-Лабинск, Краснодарския край на Русия. Там се намира петролна база.

Няма жертви, а пожарът обхваща площ от около 5000 квадратни метра, обяви Единната диспечерска служба. Въз основа на видеоматериали, публикувани от украинския мониторингов канал Exilenova+, анализатор от руския опозиционен канал ASTRA установи, че пожарът е в нефтобазата „Полтава“.

АО „Полтавска нефтобаза“ разполага с резервоарен парк, състоящ се от 28 резервоара с общ капацитет 14 950 кубични метра. Компанията доставя гориво на потребители в Краснодарския край и Република Адигея. Нефтобаза „Полтава“ продава бензин А-92 и А-95, различни видове дизелово гориво, керосин ТС-1, мазут и газово гориво - някои от тях са пред недостиг в Русия: Лавината се засилва: В 15 региона в Русия вече има недостиг и ограничения за бензин.

Нова атака срещу Санкт Петербург

В Кронщад, Санкт Петербург, очевидци заснеха кадри от пожар, възникнал след украинска атака на 6 юни сутринта. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че са свалени цели 86 безпилотни летателни апарата над региона.

Оказа се, че Военноморският кадетски корпус в Кронщад е бил подложен на атака - поне такива са подозренията на ASTRA след поредна геолокализация. След атака с дрон там е забелязан дим. Все още няма официално потвърждение за атаката.

Корпусът на морските кадети се намира на улица „Зосимова“ № 15, на един километър от военноморската база.

Военноморският кадетски корпус в Кронщад е основан през 1995 г. Това е военно училище с пансион, което се намира под юрисдикцията на руското Министерство на отбраната. Момчетата посещават корпуса от 5-ти до 11-ти клас, като живеят при военен режим, но едновременно с това получават редовно средно образование и военноморско обучение. Учениците носят униформи и получават пълна държавна подкрепа. Завършилите често постъпват във военни академии, особено в такива с военноморска насоченост.

На 3 юни в Кронщад беше атакуван Кронщадският морски завод, съоръжение за поддръжка на кораби и подводници на руския флот. След това украинската служба за сигурност съобщи за унищожаването на корветата „Бойкий“ на Балтийския флот. Имаше също нападение срещу петролния терминал в Санкт Петербург, точно около началото на Международния икономически форум в града:

Гори руски ракетоносец: Украйна удари военна база в Кронщад (ВИДЕО)

Ударен по време на икономическия форум в Санкт Петербург, петролният терминал "подписа сделка" за модернизация (СНИМКИ)

Според анализ на ASTRA и Институтът за морска термотехника – ключова структура за разработване на подводно оръжие – вероятно е бил атакуван в Санкт Петербург. Очевидци публикуваха снимки на дим, издигащ се над град Ломоносов, близо до града. Каналът установи, че димът вероятно се издига от Института за морска термотехника, намиращ се на улица „Черникова“ № 44 в Ломоносов.

Институтът за морски термотехнически изследвания (Изследователски институт „Мортеплотехника“) е център за отбранителни изследвания и разработки, специализиран в разработването на торпеда и задвижващи системи за подводните оръжия на Военноморските сили. Институтът е създаден през 1948 г. като специализиран център за разработване на термични торпеда с голям обсег за Съветския флот. Дълго време той е бил клон на Централния научноизследователски институт „Гидроприбор“, част от научно-производствения съюз „Уран“. След разпадането на СССР той се превърна в независима организация.

Дейността на научноизследователския институт „Мортеплотехника“ обхваща широк спектър от дейности – от научни изследвания и проектиране до пълномащабни наземни и морски изпитания на торпеда и торпедни системи; разработване на задвижващи агрегати за торпеда с отворен, затворен и комбиниран работен цикъл на базата на газотурбинни и бутални двигатели; създаване и експлоатация на специализирано оборудване за сухоземни и морски изпитания на торпеда, подводни силови установки (EPP) и техните подсистеми; разработване, производство и доставка на автоматизирани малки котелни агрегати (ASBU) за промишлени, технологични и отоплителни нужди.

Изследователският институт „Мортеплотехника“ е ключово предприятие в руската школа за военноморско подводно оръжие. Исторически погледнато, продуктите на института се считаха за едни от най-модерните в съветския флот по отношение на обхват и скорост.

Край града дронове са опитали да атакуват и петролното депо в Петерхоф.