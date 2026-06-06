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Адската катастрофа в София: Неправоспособни шофьори, скорост от над 150 км/ч и без спирачен път на автомобилите

06 юни 2026, 0:58 часа 908 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Адската катастрофа в София: Неправоспособни шофьори, скорост от над 150 км/ч и без спирачен път на автомобилите

Събраните доказателства сочат категорично, че водачите на леките автомобили са с вина за катастрофата и са се движили с над 150 км в час. Единият лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязъл почти изцяло в него. Това каза за тежката катастрофата на ул. „Челопешко шосе" заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев пред журналисти на мястото на инцидента. Той допълни, че в катастрофата са участвали две леки коли и автобус на градския транспорт, в който са пътували доста пътници, включително и деца. 

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В едната кола - „Ауди" е имало двама души и те спорят помежду си кой точно е управлявал автомобила. Има двама души, които нямат свидетелства за управление. Пробите с дрегер са отрицателни, добави Кънев. „Първо, част от тях са неправоспособни и имат множество нарушения по Закона за движение по пътищата”, каза още той. Прокурорът отбеляза, че в България първото провинение за управление без свидетелство е само административно нарушение, предаде БТА.

Няма спирачен път, а единият от леките автомобили помита спирка на градския транспорт 25 метра по-надолу от мястото, където автобусът е бил ударен, съобщи още Ангел Кънев. Според него по всяка вероятност става дума за гонка. На водачите ще се направи и кръвен тест и ще бъдат взети ДНК отпечатъци. 

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Единственият водач, който е спазил всички правила и е взел максимално мерки да няма катастрофа, е водачът на автобуса, каза още Кънев. До момента има две жертви и седем души в изключително тежко състояние, заяви още той. Извършват се активни действия по разследването, а произшествието е изключително тежко, каза Ангел Кънев. ,

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По информация на БНТ двамата шофьори на леки автомобили, причинили тежката катастрофа с автобус в София са с чешки шофьорски книжки. Зам. градският прокурор Ангел Кънев съобщи, че двамата никога не са обучавани в шофьорски курсове в България. Според източници на националната телевизия, единият е взел книжката си в Чехия миналата година, а другият преди две години.

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София катастрофа пътен инцидент неправоспособен шофьор Челопешко шосе
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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