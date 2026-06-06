Промяна в корена, но и "нов Сарафов": Готвената съдебна реформа в управлението на Румен Радев

Съдебната реформа е най-болезнената промяна, която България така и не може да извърви за вече 36 години преход. С безапелационното идване на власт на Румен Радев, чиято формация "Прогресивна България" си осигури абсолютно мнозинство в парламента и то с 10 депутати повече от необходимото, очакванията най-после въпросната реформа да се превърне в нещо реално се засилват.

Съдебната реформа иде - но каква?

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Вече има внесен в деловодството на Народното събрание законопроект за промяна на Закона за съдебната власт именно подписан от депутати на Радев. Какво накратко предвижда той според близки до вносителите, коментирали пред репортер на Actualno.com: мек ветинг за ръководителите в съдебната ни система и край на кариерното прескачане чрез заместници. Конкурсите за младши магистрати (следователи, прокурори и съдии) продължават, при условие, че ги изпитват външни комисии - демек, съдебната номенклатура няма да си намърда децата връзкарски. Другите конкурси се отлагат за следващ ВСС. А резултати от конкурси, утвърдени от ВСС, ще могат да се обжалват пред смесен състав на Върховния касационен и Върховния административен съд (ВКС и ВАС).

Ключова промяна - във ВСС да могат да влизат действащи прокурори и следователи. И още - съдиите във ВСС да не са по-важни, а всичко да е по равно. Сега не е така, съдийската колегия има по-голяма тежест.

Друга ключова промяна - при искане за дисциплинарно наказание на ръководител на административен съд или прокуратура или зам.-ръководител, да може той да се отстранява временно до приключване на производството и по предложение на правосъдния министър. А времето за установяване на фактите и налагане евентуално на дисциплинарно наказание да е 6 месеца. Още - министърът да може да предлага кандидати за ръководители на административни съдилища и прокуратури, когато има предсрочно прекратяване на мандат на административен ръководител. И ако при периодична или извънредна атестация въпросните ръководители и заместници имат оценка, която е под "много добра", то те се освобождават предсрочно. Периодична атестация следва да има на 3 години.

Само че се предлага и сега определените за временно изпълняващ функциите на главен прокурор и председател на ВАС да ги изпълняват до избор на нов ВСС. Това поставя въпросът - ще имаме ли нов Борислав Сарафов, за уж друга изпълнителна власт, ако изборът на нов ВСС се проточи поради каквито и да е причини?

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Източник: Народно събрание