Сезонът на Козирога е тук: Какво очаква 12-те зодии през януари

На 22 декември Слънцето се премести от Стрелец в Козирог, променяйки фокуса ни от хаос и изследване към справяне и подреждане. Това обаче не означава, че сезонът на Козирог е скучен - далеч не е! Предизвикваме се да погледнем към предстоящата година и да разберем мечтите и целите си и как точно искаме да ги преследваме.

За да разберем по-добре този сезон на Козирог, обръщаме се към Сатурн, планетарният управител на Козирога. Сатурн продължава своето пътуване в Риби - не се страхуваме да имаме високи стремежи, но също така знаем, че трябва да бъдем реалисти относно това, което е необходимо, за да ги постигнем. Освен това Марс продължава ретроградния си ход както в Лъв, така и в Рак, което може да ни накара да се чувстваме по-малко склонни да предприемем действия и вместо това да размишляваме върху това, което трябва да се направи. Това може да доведе до борба за власт, но Козирогът не се страхува да се ангажира с тях. Ето какво очаква всички зодии.

Овен

Всички погледи са насочени към вас, Овни! Сезонът на Козирог подчертава вашия 10-ти Дом на кариерата и публичния имидж и търсите признание за упоритата си работа – и със сигурност ще го получите. Възможностите да се издигнете и да поемете нови отговорности или някой на власт най-накрая да осъзнае потенциала ви са на масата. Не забравяйте, че заслужавате тези шансове, така че не се подценявайте – винаги сте имали това, което е необходимо.

Телец

Докато сезонът на Козирог подчертава вашия 9-ти Дом на философията, пътешествията и висшето образование, вие претегляте възможностите си и се стремите да бъдете по-авантюристични. Този сезон се усеща като ново начало, така че си струва да отделите време, за да преживеете нови неща или да се разширите към други нови интереси или идеи. Може да се почувствате вдъхновени да вземете няколко приятели и да планирате пътуване или да откриете нови аспекти от себе си, като прекарвате време с други хора. Не се страхувайте да поемате риск от време на време, но не губете напълно връзка със своята заземена природа.

Близнаци

Този сезон, Близнаци, претърпявате трансформация. Или поне осъзнавате промените, които трябва да направите. Тъй като сезонът на Козирог се фокусира върху вашия 8-ми дом на интимността и споделените ресурси, вие сте по-фокусирани върху това да стигнете до корена на нещата, особено що се отнася до вас и всички нерешени емоции или проблеми, които са ви спъвали. Може дори да откриете неща за себе си, които никога не сте осъзнавали, включително умения и силни страни, които може би несъзнателно сте пренебрегвали.

Рак

Чувствате се по-фокусирани върху взаимоотношенията, Раци. Тъй като сезонът на Козирог осветява вашия 7-ми дом на партньорствата, е наложително да бъдете в присъствието на приятелите или партньора си. Чувствате се по-фокусирани върху укрепването на връзките си и работите за балансиране на личните си нужди с тези на всички останали. Може да се чувствате по-привлечени от съвместна работа или преживявания, отколкото от самостоятелни, и може да получите по-добро разбиране за себе си, като прекарвате време с хора, които ви познават най-добре.

Лъв

Нова година, ново аз, Лъвове! Сезонът на Козирог се фокусира върху вашия 6-ти дом на навиците, рутините и благополучието. Размишлявате върху уроците, които сте научили през годината, и разбирате какво искате да подобрите. Решителни сте за всичко, което си наумите, а здравето ви и създаването на работна рутина са по-висок приоритет. Тези желания за подобрение могат да се отразят и в други области, включително близките ви взаимоотношения и отвореността към уязвимост.

Дева

Време е да изразите себе си, Деви! Сезонът на Козирог насочва вниманието към вашия 5-ти Дом на творчеството и удоволствието, така че е време да позволите на по-игривата ви страна да се прояви. Енергията на Козирог може да ви се стори взискателна, но използването на този фокус, за да се отдадете на това, което ви кара да се чувствате живи, си заслужава. Чувствате се по-уверени, така че не се страхувайте да експериментирате в любовната сфера - хората ще бъдат освежени от вашата директност. В творчески план може да размислите върху стари проекти, които сте отложили, и да намерите нов ъгъл за работа, който ви вдъхновява.

Везни

Докато сезонът на Козирог преминава през вашия 4-ти Дом на дома и корените, вие се чувствате по-замислени и горди със семейството и домашния си живот. Това не означава, че няма да имате други приоритети, но области, свързани с вашето наследство, семейство или дом, ще заемат по-голямата част от времето ви. Вие също сте фокусирани върху създаването на безопасна и солидна основа, върху която да градите. Без значение какво се случва навън, искате да знаете, че имате сигурно място, където да се подслоните.

Скорпион

Нещата стават натоварени, Скорпиони! Сезонът на Козирог осветява вашия 3-ти Дом на общуването, поддържайки графика ви пълен. Може да имате повече социални задължения, поръчки или натоварена работа, за които да се погрижите през следващите няколко седмици, а свързването със стари приятели и социализирането са на дневен ред. Струва ви се важно да намерите хора, с които можете да обменяте идеи и да споделяте истории, и е по-вероятно да останете по-близо до дома, отколкото да излизате навън.

Стрелец

Време е да се настаните удобно, Стрелци. Тъй като сезонът на Козирог осветява вашия 2-ри дом на доходите и ценностите, фокусът ви е върху това, което ви кара да се чувствате сигурни и какво е важно за вас. Финансите и материалните притежания изискват вниманието ви, докато работите, за да се уверите, че имате всичко необходимо, за да се чувствате спокойно. Може да се изкушите да похарчите прекалено много, но е по-добре да работите върху създаването на бюджет и да заделяте пари за бъдещето.

Козирог

Това е вашият момент, Козирози! Този сезон се фокусира върху вашия 1-ви дом на Аз-а и идентичността, така че не се изненадвайте, ако се чувствате по-уверени и готови да поемете света. Разбира се, в такива моменти може да има известна борба за власт между това, от което се нуждаете вие и другите, и може да е трудно да се намери решение. Търпението обаче е ваш приятел тук – даването на време и липсата на предположения ще укрепи връзките ви отвъд очакванията ви.

Водолей

Чувствате се интроспективни, Водолей. Сезонът на Козирог се фокусира върху вашия 12-ти дом на изолацията и подсъзнанието, насочвайки вниманието ви навътре. Не искате да започвате нови глави или да поемате нови проекти – размишлявате върху това, което вече съществува в живота ви и как се чувствате по отношение на него. Може да откриете, че сте по-интуитивни и осъзнати за несъответствията във връзките си и прекарвате време в опити да разберете най-добрите начини за излекуване на нерешени проблеми.

Риби

Докато сезонът на Козирог осветява вашия 11-ти Дом на приятелствата и работата в екип, вие привличате вниманието и се чувствате по-общителни от обикновено. Свързвате се с хора, които споделят вашите мечти и виждания – може да ви се струва, че всичко си идва на мястото. Знаете, че трябва да работите, за да се превърнат мечтите в реалност, и този период ви кара да работите извънредно, за да го осъществите. Вашата увереност и харизма ще бъдат големи предимства, докато намирате начини да общувате с правилните хора, така че не се страхувайте да приемете поканите и да видите къде биха могли да ви отведат.