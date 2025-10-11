Таро хороскоп за 12 октомври 2025

Научете какво ви очаква тази неделя, 12 октомври 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Две мечове, обърнати

Овен, има едно нещо, което хората знаят за теб, а именно, че можеш да бъдеш директен. Не се страхуваш да се изправиш пред нерешени проблеми. Всъщност, обичаш да казваш това, което трябва да кажеш, защото смяташ, че истината е много по-добра от измислицата.

Днес може би ще извадите нещо наяве и това може да изисква от всички да излязат извън зоната си на комфорт. Добрата новина е, че въпреки неудобния разговор, нещата се подобряват.

Започвате да изграждате доверие и да насърчавате чувство за откритост, което позволява на чувството за сигурност да се вкорени във връзката.

Днешната карта таро за Телец: Двойка жезли, обърната

Телец, ти си смел и уверен. Не че работиш усилено, за да бъдеш такъв, какъвто си. Така че, подхождаш към живота с вътрешна увереност.

Сигурни сте какво искате и защо и нямате никакви колебания да отстоявате позицията си. Но прекалената увереност може да означава страх от промяна и това е опасната зона за обърнатата карта таро с двойката жезли.

Така че, днес се стремете към балансиран подход към живота. Можете да бъдете прави и все пак да си позволите възможност за корекции, дори и да предпочитате нещата такива, каквито са. Обсъдете чувствата си, за да направите процеса по-добър.

Днешната карта таро за Близнаци: Четири пентакли

Близнаци, обичате да виждате как нещата растат и често използвате разнообразен подход към работата, приятелствата и живота си.

Част от експериментирането с различни техники е, че може да бъде рисковано и да ви накара да похарчите повече пари, отколкото първоначално сте възнамерявали.

И все пак, днес вашата карта таро Четири Пентакли подсказва, че финансовата стабилност е на хоризонта. Стремете се да правите неща, които обичате да правите, и кой знае? Може би ще осъзнаете, че можете да ги интегрирате в живота си за по-голяма рентабилност.

Днешната карта таро за Рак: Деветка мечове

Ракът, част от това да си толкова мил зодиакален знак, е способността ти да поемаш емоциите на други хора. Ти си емпатичен и състрадателен и често се поставяш на мястото на другите, за да останеш с отворено сърце.

Днес обаче вашата карта таро идва с предупреждение да не позволявате на негативната енергия да влияе на ума ви. Чувствате се комфортно такива, каквито сте, но бъдете внимателни да не позволявате на песимизма на другите хора да ви влияе.

Днешната карта таро за Лъв: Кралица на пентаклите

Лъв, ти си на своето щастливо място, когато си свободен от всичко, което те спира да правиш това, което искаш, в разумни граници. Днес търсиш да изразиш творческата си страна, а процесът може да бъде объркващ и ще ти е необходимо или ще искаш много място, за да изследваш идеи.

Кралицата на пентаклите ви кани да възприемете практичен подход към изобретателността. Поставянето на предпазни мерки пред вашия изобретателен процес може да ви се стори противоречиво на обичайния ви подход. Но имайте предвид крайната цел, когато майсторски създавате своето живото изкуство. Бъдете изразителни, имайки предвид крайната цел

Днешната карта таро за Дева: Кралица на жезлите, обърната

Дева, ти си уверена и не е лесно да те убедят да се промениш, освен ако това няма практически смисъл. Трябва да разбереш детайлите и да се съгласиш.

Днес може да обсъждате финансови въпроси с приятел или евентуално бюджетни въпроси, свързани с работата ви. Това може да е положителна възможност, при която да подчертаете консервативния си подход.

Бъдете внимателни обаче. Кралицата на жезлите, обърната, ви предупреждава да не действате прекалено насилствено в позицията си. Никога не знаете дали човек се чувства по-малко компетентен и ако има проблеми със самочувствието, те могат да бъдат решени чрез образование и споделяне на вашите знания.

Днешната карта таро за Везни: Кулата, обърната

Везни, обичате да разрешавате конфликти бързо и напрегнато. Вашият подход е да разберете какво се случва и да съберете цялата необходима информация, за да направите информирана оценка на това какво трябва да се направи и защо. И все пак, въпреки способността ви да решавате проблеми, някои хора може да не са отворени за вашите предложения.

Когато Кулата е обърната, представлява ситуация, която се усеща непреклонна и неразрешима. Когато се сблъскате със съпротива срещу промяната, може да се наложи да оставите времето да я разреши само. Логиката не винаги може да надделее над гордостта на човек.

Днешната карта таро за Скорпион: Императрицата

Скорпион, ти си от типа зодиакален знак, който иска да види другите да се подобряват, така че когато откриеш нещо уникално в дизайна или чертите на приятел или член на семейството, ти умишлено намираш начини да подхранваш таланта им, за да го изведеш наяве.

Днешната карта таро, Императрицата, е сигнал да продължите да подхранвате това, което смятате за силата на човек. Може да имате идея, която да ви събуди желание да затворите глава в една област от живота на човек, за да напишете нова. И сега моментът изглежда идеален да тествате водите и да видите какво ще се случи по-нататък.

Днешната карта таро за Стрелец: Слънце

Стрелец, ти винаги си толкова оптимистичен и радостен, дори сред студени, трудни факти, които е болезнено да се приемат. И все пак, днешното откритие на това, което трябва да знаеш, ще ти даде чувство на мир и решение.

Таро картата Слънце обещава положителен резултат за вас по време на напрегнат период и това е всичко, което трябва да знаете, за да останете оптимисти. Ще придобиете по-дълбоко разбиране за конкретен човек или група, които може би сте пренебрегвали преди.

Днешната карта таро за Козирог: Десетка мечове

Козирог, що се отнася до справянето с разочарованията, знаеш как да се дистанцираш и да продължиш напред без никакви проблеми, дори когато проблемът е причинен от някой друг и е свързан с предателство.

Десетката мечове е за това да бъдеш разочарован и болката, която е свързана с това. Днес може да искаш да бъдеш уважаван, но да не се отнасят с теб така, както би искал. Може да боли, но няма да го приемаш лично.

Днешната карта таро за Водолей: Осмица чаши

Водолей, ти си зодиакален знак с отворено съзнание и не се страхуваш да живееш живота си като отворена книга. Нивото на прозрачност, което предлагаш, може да накара хората да се чудят дали очакваш същото от тях. Толкова високо ниво на правдивост може да бъде неудобно, но и вдъхновяващо.

Днешната карта таро, Осем чаши, ви насърчава да останете непоколебими и да не се колебаете в подхода си. Днес е посветен на преследването на по-дълбока житейска цел. За да изпитате духовен растеж, трябва да сте готови да поемете упоритата работа, която съпътства процеса.

Днешната карта таро за Риби: Тройка жезли, обърната

Риби, ти си зодиакален знак с нежно сърце, но това не означава, че не си твърд. Можеш да бъдеш силен, използвайки силата на своята доброта. Лесно ти е да прощаваш и да виждаш отвъд недостатъците на някого, дори когато е наранил чувствата ти.

Тройката жезли, обърната, ви предупреждава да помислите за различните начини, по които се справяте с препятствията. Склонни ли сте да се справяте с тях чрез ума си или със сърцето си? Изберете подхода, който най-добре отговаря на душата ви.