Учени говорят за "седмо чувство": Човешките ръце са с огромни възможности

Екип от изследователи от Университета Куин Мери в Лондон и Университетския колеж в Лондон е доказал, че ръцете ни имат много по-голяма чувствителност, отколкото се смяташе досега, до степен, че са способни да усещат предмети, без да ги докосват. Това откритие се описва от някои специалисти като възможното съществуване на "седмо чувство", сравнимо с това, което използват някои птици, за да откриват плячката си под пясъка.

Ключът се крие в явление, известно като "дистанционно докосване", система, използвана в природата от видове като пясъчни птици и чайки. Тези птици възприемат минимални промени в налягането в седиментите, за да намерят скрита храна. Това, което досега не беше документирано, е, че хората могат да правят нещо подобно.

Втора фаза на експеримента

Снимка: iStock

Експериментът е имал втора фаза с робот, оборудван с тактилен сензор и влизащ през LSTM модел. Въпреки че машината открива обекти на по-голямо разстояние, общата ѝ ефективност е спаднала до 40% поради многобройни фалшиви аларми. Сравнението потвърждава, че човешкото възприятие се конкурира с изкуствени системи, проектирани специално за тази цел.

Авторите твърдят, че това откритие разширява картата на човешкия възприемателен свят и предефинира границите на нашето осезание. То също така отваря вратата за разработването на технологии, вдъхновени от тази способност: роботи, способни да изследват пясъчна местност, или помощни инструменти, които позволяват на професионалистите да работят в среди с ниска видимост, пише "Marca".

Цялото проучване можете да видите тук.