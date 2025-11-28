Чавдар Стефанов: Путин сложи точка на мирния план, но е по-скоро пауза (ВИДЕО)

Владимир Путин сложи точка на мирния план, но е по-скоро пауза. Това каза в предаването Студио Actualno журналистът и международен анализатор Чавдар Стефанов, дългогодишен кореспондент на БНР и БНТ в Москва. Той отговори на въпроса на какъв етап са преговорите за мир в Украйна по плана, който приписват на президента на САЩ Доналд Тръмп: “Точка, точка сложи, както писаха руски пропагандистки издания, Владимир Путин в Бишкек на пресконференция. Похвали, разбира се г-н Тръмп и прочие. И каза, че планът без целия Донбас и без Крим, без изтегляне на украинските войски от частта от Донбас, която владеят все още, няма какво да говорим за такъв план.

И иска и международно признание. Казва: “Мене не ме интересува признанието от Киев, там властта е нелегитимна, ние в условия на война направихме избори, а те (украинците, бел. ред.), не искат в условия на война да направят избори.“

Репетиция за парад

Т. е. пак делегитимира президента Зеленски. Който и между другото, е поставен в много трудни условия с корупционните скандали около негови приближени.

Самият Путин още веднъж на тази пресконференция потвърди колко блестящо върви руската военна операция в Украйна. Като изглеждаше, че е направил репетиция за парада на победата в Москва по повод капитулацията на Украйна.

Както каза Путин, ние говорим за основа, за нахвърляни въпроси, по които да разговаряме и да водим преговори. А и самият план го няма официално публикуван. Да, получили са го съответните страни, има корекции.

Уиткоф ще носи също коригиран план в Москва, въпреки че Путин го отхвърли. Но аз затова казвам, има точка в преговорите, но това е по-скоро пауза. Тъй като преговорите продължават.

Ако направим една бегла ретроспекция на случилото се от началото на годината досега, ще видите как всичко отива на вълни, на вълни, на вълни.

Ту подкрепа на Русия непрекъснато, ту натиск върху Украйна, ту пак натиск върху Украйна, ту малко споменаване за Русия и т. н. И едни непрекъснати контакти между САЩ и Русия.

Европейското предложение беше по-скоро предложение към плана на Доналд Тръмп. Европа отрече да има някакъв консолидиран план. Главното и основното – разликите, е за спирането на войната.

Една съществена разлика

В европейския план, т.е. в европейските допълнения, изрично е казано, че първо трябва да бъде спряна войната по фронтовете. Замразена. И след това да се водят преговори.

В плана на Тръмп това е 28 точка и е доста лабилно написана. Освен това пак продължи натискът върху Украйна, като този път и държавният секретар Рубио каза, че гаранции на Украйна ще бъдат дадени едва след като бъде подписан планът.“

Чавдар Стефанов припомни и думите на Тръмп, че големият компромис, който трябва да направи Русия е да спре войната и да не отхапва повече територии от Украйна. От началото на годината говори все това и нещата се повтарят, каза журналистът.

