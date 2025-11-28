Клоп се завръща в Ливърпул? „Червените“ имат грандиозен план за нов треньор

Според различни световни медии ръководството на Ливърпул може да се опита да привлече обратно бившия мениджър на клуба Юрген Клоп. Задачата на германеца ще бъде да спаси сезона на „червените“, ако Арне Слот не успее да се справи с кризата. Ливърпул загуби 9 от последните си 12 мача. Според „Сън“ Клоп ще води Ливърпул само до края на сезона, след което планът на ръководството е да се бори за подписа на треньора на ПСЖ – Луис Енрике.

Арне Слот има време до Нова година

Според медиите на Острова, ръководството на Ливърпул ще даде време на Слот до Нова година, за да се справи с кризата в отбора. Но още следващите три мача във Висшата лига могат да се окажат фатални за нидерландеца. И трите срещи са с отбори, срещу които обикновено се очаква Ливърпул да няма проблеми – Уест Хям, Съндерланд и Лийдс. При незадоволителни резултати Арне Слот може да си тръгне от Ливърпул още преди 31 декември.

Арне Слот смята, че има доверието на собствениците на Ливърпул

Последната загуба на Ливърпул беше с разгромното 1:4 от ПСВ на „Анфийлд“ в мач от Шампионска лига. Самият Слот излезе с изказване след мача, в което изглеждаше спокоен за позицията си като треньор на мърсисайдци. Той заяви, че е говорил със собствениците и е сигурен, че има тяхното доверие. Във Висшата лига Ливърпул се намира на 12-та позиция с 18 точки след изиграването на първите 12 мача – 6 победи и 6 загуби. В Шампионска лига „червените“ са 13-ти с 9 точки от 5 мача – 3 победи и 2 загуби.

