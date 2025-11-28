Президентът на Барселона скочи на Реал Мадрид: „Цял живот съдиите им помагат“

Президентът на Барселона Жоан Лапорта присъства на представянето на книгата „Княжество в синьо и червено: страна с куле чувства“ в Андора. Там той отправи остри критики срещу Реал Мадрид и президента на „белите“ Флорентино Перес. От своя страна, ръководителят на „кралете“ наскоро се изказа крайно срещу каталунците. Лапорта говори за съдиите, президента на Ла Лига и обсебеността на Реал Мадрид от Барселона.

Жоан Лапорта: „Барса никога не е купувала съдия. Цял живот са помагали на Мадрид“

Ето какво каза президентът на каталунците: „Сега се сещам за изказванията на Общото събрание на Реал Мадрид, които нямах възможност да коментирам, но сега ще го направя. Смятам, че те са извън играта и показват колко са обсебени от Барселона. Изглежда, че трябва да говорят за Барса, за да оправдаят не знам какво. Те постоянно присъстват в съдебния процес по „случая Негреира“, който разтягат като дъвка, защото знаят, че няма нищо. Това е начин да оправдаят нещо, което не е вярно: Барса никога не е купувала съдия и като цяло реферите не ни помагат. Цял живот са помагали на Мадрид.

„Не им хареса, че Барселона беше световен еталон“

Без да ходим по-далеч, в миналия кръг в Ла Лига (2:2 срещу Елче - б.р.) те вкараха два гола, които не трябваше да бъдат зачетени. За мен е ясно, че Джуд Белингам играе с ръка при единия, а при другия Винисиус Жуниор счупи носа на Иняки Пеня. Тези две попадения не трябваше да бъдат зачитани и сега Барса щеше да е лидер в Ла Лига. В Реал Мадрид имат мания за преследване срещу най-добрия период в историята на Барса. Не им хареса, че Барселона беше световен еталон от 2004 до 2015 г., когато клубът беше хегемон, и сега търсят оправдания, които не водят доникъде.

„Сега щяхме да сме лидери“

Бяхме отборът, който играеше най-добре, признат, уважаван и обичан за това, което давахме. Бяхме признати за постиженията си и уважавани за начина, по който ги постигнахме. Спечелихме много титли и играта на Барса беше обект на възхищение по целия свят, така че да не търсят извинения като лоши платци. Сега щяхме да сме лидери. Ако са се вкопчили в своята обсебеност по Барселона, аз съм доволен, защото това обикновено са периоди, в които Барса е успешен и триумфира. След изявленията на Общото събрание и атаките срещу президента на Ла Лига започвам да си мисля лоши неща.

„Реал Мадрид е обсебен от идеята да отстрани Тебас, за да постави някой друг“

Аз съм имал своите възходи и падения с Хавиер Тебас, но той е достоен човек, който изпълнява длъжността си с голяма страст. Имаме нормални отношения. Не сме били привилегировани. Реал Мадрид обаче е в конфликт с Ла Лига и е обсебен от идеята да отстрани Тебас, за да постави някой друг... Тази стратегия не ми вдъхва доверие. Тебас прави всичко в името на доброто на Ла Лига, така че ме кара да подозирам, че подтикнати от Мадрид, те ще се опитат да го махнат, за да сложат... кого?“, завърши Жоан Лапорта.

