29 ноември 2025, 01:10 часа 298 прочитания 0 коментара
Украински удар остави голяма част от Казан без ток (ВИДЕО)

Украйна продължава да нанася удари срещу Русия. Въздушна активност е била отчетена в Орел, Курск, Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов, Саратов, Волгоград и Татарстан, както и в окупираните части на Крим, Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон.

Огромна експлозия е избухнала в Казан. Местните канали съобщават, че дронове са ударили електроразпределителна станция.

Вследствие на удара около половината град е останал без ток. За момента няма повече подробности за атаката.

В социалните мрежи се появиха кадри и от удар по Луганск. На тях се вижда огромен взрив, но не е ясно каква е била целта на атаката.

