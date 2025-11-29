Украински удар остави голяма част от Казан без ток (ВИДЕО)

Украйна продължава да нанася удари срещу Русия. Въздушна активност е била отчетена в Орел, Курск, Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов, Саратов, Волгоград и Татарстан, както и в окупираните части на Крим, Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон.
Огромна експлозия е избухнала в Казан. Местните канали съобщават, че дронове са ударили електроразпределителна станция.
Вследствие на удара около половината град е останал без ток. За момента няма повече подробности за атаката.
⚡ ⚡⚡THE APOCALYPSE IN KAZAN— NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2025
Local channels report that drones hit an electrical substation — and the city is now in a blackout. pic.twitter.com/hYpsEnCXnq
В социалните мрежи се появиха кадри и от удар по Луганск. На тях се вижда огромен взрив, но не е ясно каква е била целта на атаката.