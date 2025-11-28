Спорт:

Z-канали разпространяват ново фалшиво ВИДЕО с изкуствен интелект на "боец от 28-ма бригада"

28 ноември 2025, 22:30 часа 345 прочитания 0 коментара
Z-канали разпространяват ново фалшиво ВИДЕО с изкуствен интелект на "боец от 28-ма бригада"

Руските пропагандни военни канали усилено разпространяват тези дни поредно видео, показващо уж войник от украинските въоръжени сили, който "се оплаква" от липса на оръжия в украинската армия и проблеми с командването. Видеото е генерирано от изкуствен интелект, за което свидетелстват редица детайли, например, движенията на устните и лицето, които изглеждат неестествени, а гласът не е синхронизиран с артикулацията. За това предупредиха от Центъра за противодействие на дезинформацията в телеграм канала им. 

Освен това във видеото липсват каквито и да било детайли, които биха позволили идентифициране или потвърждаване на описаните събития.

Центърът отново напомня, че подобни фалшиви материали са част от информационно-психологическите операции на Русия за увеличаване на паниката сред населението, дискредитиране на украинските части и подкопаване на доверието в официалната информация. 

Още: 25 пленени украинци в Покровск: Защо "копейките" така лесно кълват на видеа с изкуствен интелект

Ранени и бити украински войници бягат: Руски "дийп фейк" лови маймуни с трици (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Изкуствен интелект руска пропаганда фейк война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес