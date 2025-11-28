Z-канали разпространяват ново фалшиво ВИДЕО с изкуствен интелект на "боец от 28-ма бригада"

Руските пропагандни военни канали усилено разпространяват тези дни поредно видео, показващо уж войник от украинските въоръжени сили, който "се оплаква" от липса на оръжия в украинската армия и проблеми с командването. Видеото е генерирано от изкуствен интелект, за което свидетелстват редица детайли, например, движенията на устните и лицето, които изглеждат неестествени, а гласът не е синхронизиран с артикулацията. За това предупредиха от Центъра за противодействие на дезинформацията в телеграм канала им.

Освен това във видеото липсват каквито и да било детайли, които биха позволили идентифициране или потвърждаване на описаните събития.

Центърът отново напомня, че подобни фалшиви материали са част от информационно-психологическите операции на Русия за увеличаване на паниката сред населението, дискредитиране на украинските части и подкопаване на доверието в официалната информация.

