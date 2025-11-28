Най-важните новини за деня: 28 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 28 ноември 2025 г.

УПРАВЛЯВАЩИТЕ НЯМА ДА ИЗТЕГЛЯТ БЮДЖЕТА. ГОТВИ СЕ "ДРУГ ТИП" УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОСИГУРОВКИТЕ (СНИМКИ)

"Тристранният диалог е възстановен. Чухме предложенията на бизнеса, чухме мерките на синдикатите. Предстои тези предложения да бъдат остойностени от финансовото министерство, да ги обсъдим с коалиционните партньори и да намерим балансирано решение, което да удовлетворява всички". Това обяви финансовият министър Теменужка Петкова след края на срещите с представителите на работодателите и синдикатите във формат "тристранка" в сградата на финансовото ведомство.

БОРИСОВ ОБЯВИ КАКВО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ В БЮДЖЕТА, МИРЧЕВ И ВАСИЛЕВ ГО АТАКУВАХА ПРЕД МЕДИИТЕ (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че част от досега обявените идеи за бюджет 2026 г. отпадат, докато други остават без промяна. По думите му увеличението на данък дивидент от 5 на 10% няма да се реализира, както и въвеждането на Софтуера за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО). Вместо това управляващите предвиждат осигуровките да се повишат само с един процентен пункт, а минималната работна заплата да бъде отвързана от средната.

ДЪРЖАВНИЯТ ДЪЛГ НАРАСТВА С ПРИТЕСНИТЕЛНИ ТЕМПОВЕ: СТАНОВИЩЕ НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ

С притеснителни темпове нараства размера на консолидирания държавен дълг – увеличава се до 29% от БВП за тази година и достига до 37% от БВП в края на следващата. Разходите за лихви също растат – от 0,5 млрд. евро. за 2024 г. и до 1,7 млрд. евро. през 2028 г. Това се посочва в становище на Фискалния съвет по повод проектите на държавен бюджет, НЗОК и ДОО.

"В СФЕРАТА НА САТИРАТА": НЕОБЯСНИМОТО В ОБВИНЕНИЯТА СРЕЩУ БЛАГОМИР КОЦЕВ

"В сферата на сатирата ще влезем. Депутатът го няма - той е неизвестен, но е дал указания за формиране на престъпно сдружение според обвинителния акт". Кметът е обвинен, че е искал подкупи, които обаче са дадени на други лица. Една служителка се оплаква, че я карал да върши работа, която тя не иска да върши. Едно от най-впечатляващите неща в обвинителния акт е, че се появи твърдение на прокуратурата, че престъпното сдружение събирало подкупи в полза на политическата партия, към която членовете на сдружението принадлежат. Никой свидетел не твърди това. Това е влизане на прокуратурата в политиката - думи на адвокат Ина Лулчева, която е един от юридическите защитници на кмета на Варна Благомир Коцев.

"ДРЪЖТЕ ГИ": СЪТРУДНИЦИ НА ПП С ПОДРОБНОСТИ ЗА НАСИЛИЕТО ОТ ДПС-НОВО НАЧАЛО

Нещатните сътрудници на "Продължаваме промяната" – Калоян Дървов и Калин Лалов, разказаха повече агресията и насилието от страна на народни представители от ДПС Ново начало в Народното събрание. Първо Калоян Дървов обясни пред bTV, че кадрите за насилие и агресия са заснети след Комисията по бюджет и финанси в парламента, като там били доста от хората на ДПС-Ново начало. "Със закачалка излезе Хамид Хамид от някоя от стаите, започна да крещи "дръжте ги" и започна да души колегата Калин със закачалка на стената", коментира Дървов - Още: "Абе я бягай от тука бе". Няма да дразните: Йордан Цонев и Байрам Байрам от ДПС на Пеевски си изпускат нервите (ВИДЕО)

БОЖКОВ, ПАСКАЛ, ГАЙТАНСКИ, КОЦЕВ: КОЛКО СТРУВАШЕ СВОБОДАТА ИМ И ЗА КАКВО СА ОБВИНЕНИ?

Варненският кмет Благомир Коцев излезе на свобода днес, 28 ноември, след като само за няколко часа граждани събраха през няколко кампании нужните средства за изплащане на гаранцията му. Варненският окръжен реши да пусне градоначалника на морската столица срещу солидната сума от 200 000 лева. Тя не се оказа проблем за подкрепящите го - във Фондация "Манол Пейков и приятели" са събрани малко над 176 600 лева от над 1,500 дарения, а в Platformata актьорът Филип Буков е събрал малко над 65 000 лева. Днес Манол Пейков от ПП-ДБ внесе необходимата сума.

С НАМЕК ЗА ВРЪЗКИ НА ДПС В СЪДА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЩЕ ОБЖАЛВА СТОПИРАНИТЕ НОВИ ЦЕНИ ЗА ПАРКИРАНЕ

Столичната община ще обжалва определението на съда от четвъртък, с което се спря реформата за паркирането. По този начин въвеждането на новите правила остава блокирано и вместо да влязат в сила от 5 януари 2026 г., ще трябва да се изчака окончателното решение на Съда относно законосъобразността на приетите изменения.

"ПРЕЗ МАРТ ЩЕ ВРИ И КИПИ": РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ С ПРОГНОЗА КАК РУМЕН РАДЕВ ИСКА ДА ВЗЕМЕ ВЛАСТТА

През март ще ври и кипи, защото други хора имат друг план за България. Това каза президентът на България (2012 - 2017) Росен Плевнелиев в ефира на Нова телевизия. По думите му със сигурност Румен Радев ще иска да вземе властта. "Той иска нестабилност. ПП-ДБ са родени от него в онзи самолет за Китай. И следващите месеци те и "Възраждане" ще опитат да счупят парламента. Младите хора гласуват анти и заради това Радев ще се представя за алтернатива", смята той.

ЧАВДАР СТЕФАНОВ: ПУТИН СЛОЖИ ТОЧКА НА МИРНИЯ ПЛАН, НО Е ПО-СКОРО ПАУЗА (ВИДЕО)

Владимир Путин сложи точка на мирния план, но е по-скоро пауза. Това каза в предаването Студио Actualno журналистът и международен анализатор Чавдар Стефанов, дългогодишен кореспондент на БНР и БНТ в Москва. Той отговори на въпроса на какъв етап са преговорите за мир в Украйна по плана, който приписват на президента на САЩ Доналд Тръмп: “Точка, точка сложи, както писаха руски пропагандистки издания, Владимир Путин в Бишкек на пресконференция. Похвали, разбира се г-н Тръмп и прочие. И каза, че планът без целия Донбас и без Крим, без изтегляне на украинските войски от частта от Донбас, която владеят все още, няма какво да говорим за такъв план.

УЛТИМАТУМЪТ НА ТРЪМП ИЗТЕЧЕ, А УКРАЙНА НЕ СЕ ОТКАЗВА ОТ ЗЕМИТЕ СИ ВЪПРЕКИ ПУТИН. СИЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА МИРА В ЕС (ОБЗОР - ВИДЕО)

"През последните сто години Русия е нападнала 19 държави – някои от тях по три или четири пъти. И нито една от тези държави не е нападнала Русия", заяви ръководителят на външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз Кая Калас. Бившият естонски премиер припомни, че всякакви мирни преговори трябва да се основават на фундаментални принципи - зачитане на суверенитета, независимостта, териториалната цялост и правото на самоотбрана на Украйна.

ПРАЗНИТЕ РЕДОВЕ В НОВИЯ ПЛАН ЗА МИР: ТРЪМП ПРИЗНАВА ОКУПИРАНИТЕ ЗЕМИ В УКРАЙНА ЗА РУСКИ?

Съединените американски щати са готови да признаят контрола на Русия над полуостров Крим и други окупирани украински територии, за да се сключи споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Британското издание The Telegraph е научило, че президентът Доналд Тръмп е изпратил своя пратеник Стив Уиткоф и зет си Джаред Къшнър да направят директно предложение на диктатора Владимир Путин в Москва. Кремъл вече потвърди визита на Уиткоф следващата седмица, а посочи също, че Русия е получила актуализираната версия на мирния проектодоговор.

ЕВРОПА И УКРАЙНА ИМАТ ОЩЕ ЕДИН КОЗ В СПОРА СЪС САЩ

Дали съдбата на Европа е предрешена в Маями? Такива бяха опасенията тази седмица, когато европейският комисар Андриус Кубилиус се оплака от "неприемливите" предложения на САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна и от факта, че Европа изглежда не е в състояние да предложи свои собствени предложения.

ЛЕГЕНДАРНАТА БЪЛГАРКА, ЧИЙТО РЕКОРД УСТОЯ ПОЧТИ ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.