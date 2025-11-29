Спорт:

След нелепа контузия: звездата на Челси се завръща за дербито срещу Арсенал

След повече от два месеца извън терените и 14 пропуснати мача, звездата на Челси Коул Палмър ще има възможността да се завърне в игра за „сините“. Англичанинът беше измъчван от проблем в слабините и малко преди да се завърне, той счупи пръста на крака си в домашни условия. Според мениджъра на Челси Енцо Мареска вече всичко с халфа е наред и е готов да се завърне в игра.

Ензо Мареска за Коул Палмър: „Той е най-добрият ни играч, радваме се, че се завърна“

Енцо Мареска излезе с добри думи за Коул Палмър: „Той е на разположение да започне като титуляр и да играе. Всички са щастливи, съотборниците са щастливи, всички ние сме щастливи и най-важното е, че Коул е щастлив, защото един футболист иска да играе мачове и да участва в тренировки всеки ден. Той е най-добрият ни играч, радваме се, че се завърна, трябва да му дадем време да бъде 100% здрав. Справил се е фантастично в миналото и няма съмнение, че ще се представи много добре за този клуб в бъдеще“.

Енцо Мареска

Сблъсъкът между Челси и Арсенал може да се окаже с цената на “6 точки“

Челси е втори във Висшата лига, а пред него е Арсенал с преднина от 6 точки. Следващият мач на „сините“ е именно срещу „артилеристите“, където и двата лондонски гранда ще гонят победата. Тя ще е много важна, тъй като сблъсъкът е от онези, които носят “6 точки“ – отборът победител едновременно си гарантира три точки и е сигурен, че другият няма да вземе нито една. Тази среща може да се окаже решаваща както за настоящата форма на двата отбора, така и за битката за титлата в бъдеще.

Николай Илиев
