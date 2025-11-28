Атанас Атанасов: Този бюджет е брутален и единствената възможност е да бъде оттеглен

Председателят на ДСБ Атанас Атанасов, част от обединението "Демократична България" в коалицията "Продължаваме Промяната – Демократична България" коментира в студиото на "Панорама" по БНТ развитието около проектобюджета и политическата ситуация в страната. Атанасов отправи остра критика към проекта за държавния бюджет. "Това е бюджетна чанта, на чантаджиите. С просто око се вижда, че се наливат изключително много пари в силовия сектор, и то по върховете. Никакви реформи. Ние предложихме, но това не се приема - поне да се закрият тези щатни бройки, които са незаети", каза той.

Лидерът на ДСБ посочи, че има процедура за оттегляне на бюджета. "Този призив, който аз направих, той е съвсем резонен… частният бизнес, средната класа, хората са изумени от този проект за бюджет", каза той.

Той настоя, че единствената възможност е бюджетът да бъде оттеглен и процедурата да започне отначало. "Хората онази вечер казаха - ако се държат по този арогантен начин, излизаме пак. Брутален е този бюджет. Разберете го", коментира Атанасов.

Относно пострадалите полицаи по време на протеста, Атанасов каза: "Винаги има риск да пострадат от едната и от другата страна хора. Има риск да бъдат подпъхнати провокатори."

Председателят на ДСБ отправи обвинения за риска управляващите да овладеят службите. "Узурпирането на репресивната власт от управляващото мнозинство е риск за вътрешната сигурност в страната", каза той.

Атанасов отправи и тежки обвинения срещу избрания за шеф на ДАНС Деньо Денев. "Този човек провали машинното гласуване… това е пряка намеса в политическия процес", каза той.

По повод твърденията, че кмета на Варна Благомир Коцев е станал жертва на натиск, Атанасов подчерта: "Жертва е на общата работа на Комисията за противодействие на корупцията и на ДАНС."