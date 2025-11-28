Студио Actualno:

"Атакуват ни с дронове": Втори танкер гори в Черно море (ВИДЕО)

28 ноември 2025, 22:47 часа 1010 прочитания 0 коментара
"Атакуват ни с дронове": Втори танкер гори в Черно море (ВИДЕО)

Втори танкер гори в Черно море. Според първоначалните информации, той също е част от „руския сенчест флот“. За момента няма официална информация, но руски и украински Телеграм канали твърдят, че и двата кораба са ударени от морски дронове.

Още: Огромен пожар: Пламна завод в града, в който произвеждат руските дронове "Шахед"

Първият ударен танкер Kairos е плавал под флага на Гамбия. Той е бил без товар, след като е извършил плаване до Индия. Според агенция Блумбърг, срещу плавателния съд има наложени санкции от страна на Европейския съюз и Великобритания, тъй като се смята, че е част от т.нар. „руски сенчест флот“, който Москва използва, за да изнася тайно петрол, заобикаляйки санкциите. Турските служби са започнали евакуация. 

Танкер гори край бреговете на Босфора: Част от "руския сенчест флот" ли е? (ВИДЕО)

По-късно бе съобщено за втори инцидент, този път с танкера Virat. От кораба са докладвали, че са били атакуване с дрон, след което е възникнал пожар. "Атакуват ни с дронове! Помощ!", са обявили по радиото от танкера Virat.

Главното управление по морските дела на Турция потвърждава, че и двата плавателни съда са били подложени на външен удар. Според някои доклади Kairos се натъкнал на мина, докато Virat бил ударен от дрон камикадзе.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Черно море Танкер дрон война Украйна санкции Русия руски сенчест флот
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес