"Атакуват ни с дронове": Втори танкер гори в Черно море (ВИДЕО)

Втори танкер гори в Черно море. Според първоначалните информации, той също е част от „руския сенчест флот“. За момента няма официална информация, но руски и украински Телеграм канали твърдят, че и двата кораба са ударени от морски дронове.

Първият ударен танкер Kairos е плавал под флага на Гамбия. Той е бил без товар, след като е извършил плаване до Индия. Според агенция Блумбърг, срещу плавателния съд има наложени санкции от страна на Европейския съюз и Великобритания, тъй като се смята, че е част от т.нар. „руски сенчест флот“, който Москва използва, за да изнася тайно петрол, заобикаляйки санкциите. Турските служби са започнали евакуация.

По-късно бе съобщено за втори инцидент, този път с танкера Virat. От кораба са докладвали, че са били атакуване с дрон, след което е възникнал пожар. "Атакуват ни с дронове! Помощ!", са обявили по радиото от танкера Virat.

🔥 “I need help, please. Drone attack.” Two oil tankers from Russia’s shadow fleet are now burning in the Black Sea



The first to be hit was the Kairos. It’s possible that the vessel, now burning off the Turkish coast, may sink.



News has also emerged of a second incident: the… https://t.co/JCxjSM6QsB pic.twitter.com/7okt4RIK3p — NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2025

Главното управление по морските дела на Турция потвърждава, че и двата плавателни съда са били подложени на външен удар. Според някои доклади Kairos се натъкнал на мина, докато Virat бил ударен от дрон камикадзе.