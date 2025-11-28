"Атакуват ни с дронове": Втори танкер гори в Черно море (ВИДЕО)

Втори танкер гори в Черно море. Според първоначалните информации, той също е част от „руския сенчест флот“. За момента няма официална информация, но руски и украински Телеграм канали твърдят, че и двата кораба са ударени от морски дронове.
Още: Огромен пожар: Пламна завод в града, в който произвеждат руските дронове "Шахед"
Първият ударен танкер Kairos е плавал под флага на Гамбия. Той е бил без товар, след като е извършил плаване до Индия. Според агенция Блумбърг, срещу плавателния съд има наложени санкции от страна на Европейския съюз и Великобритания, тъй като се смята, че е част от т.нар. „руски сенчест флот“, който Москва използва, за да изнася тайно петрол, заобикаляйки санкциите. Турските служби са започнали евакуация.
Танкер гори край бреговете на Босфора: Част от "руския сенчест флот" ли е? (ВИДЕО)
По-късно бе съобщено за втори инцидент, този път с танкера Virat. От кораба са докладвали, че са били атакуване с дрон, след което е възникнал пожар. "Атакуват ни с дронове! Помощ!", са обявили по радиото от танкера Virat.
🔥 “I need help, please. Drone attack.” Two oil tankers from Russia’s shadow fleet are now burning in the Black Sea— NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2025
The first to be hit was the Kairos. It’s possible that the vessel, now burning off the Turkish coast, may sink.
News has also emerged of a second incident: the… https://t.co/JCxjSM6QsB pic.twitter.com/7okt4RIK3p
Главното управление по морските дела на Турция потвърждава, че и двата плавателни съда са били подложени на външен удар. Според някои доклади Kairos се натъкнал на мина, докато Virat бил ударен от дрон камикадзе.