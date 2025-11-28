Студио Actualno:

28 ноември 2025, 23:18 часа 366 прочитания 0 коментара
"Опознавателно": Икономист от КТ "Подкрепа" за подновения диалог за бюджета

Главният икономист на КТ „Подкрепа“ и член на Икономическия и социален съвет Атанас Кацарчев коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV как е преминала първата среща и какви са очакванията му към бюджета. Държавата, бизнесът и синдикатите стартираха официалните разговори по изготвянето на Бюджет 2026. Лидерът на мнозинството Бойко Борисов предварително заяви, че „няма да се вдига двойно данък дивидент“ и че няма да има увеличение с 2% на пенсионно-осигурителната вноска.

По думите на Кацарчев, диалогът между страните е стартирал внимателно и с уточняване на вече дадени позиции: „Започнаха, как да кажем, опознавателно… по-скоро се каза да си дадеме предложенията отново, макар че вече сме ги дали.“ Той уточни, че Министерството на финансите трябва да обобщи всички предложения и във вторник да представи „мотивирани и обосновани становища“, върху които да се стъпи за разработването на бюджета.

Икономистът подчерта, че замразяването или премахването на определени вноски има отражение върху работниците: „Имаме изкривено съотношение… работникът плаща повече от 40 на 100… Но за нас по-важното е да се вдигне покупателната способност на хората.“ Той предупреди, че при растяща инфлация и евентуално увеличаване на осигурителната тежест ние ставаме отрицателни като разполагаем доход.

Според Кацарчев твърденията, че поскъпването на храните е сезонно, не отговарят на действителността: „Няма такъв филм. Какви сезонни увеличения? Вече година и половина… трендът е нагоре.“ Той посочи и допълнителни рискове с влизането в еврозоната: „Отново рискове с цени… естествено.“

Парите за майчинство

Кацарчев определи увеличението на майчинството до 900 лв. като недостатъчно. „Получавам пари по-малка от минималната работна заплата, при положение, че това е осигурително обезщетение… Тук също имаме един интерес, който за мен е нарушен." Той сигнализира, че в проектобюджета има „замразяване“ на редица социални плащания, включително и за деца с увреждания: „Знаеме колко струва лечението им. Събираме капачки. Защо?“

Според него бюджетът не е достатъчно социален. Кацарчев потвърди, че конфедерацията настоява за промени в данъчната система - „Прогресивна облага… Не пречи на никой. Пречи на богатите хора.“ Той припомни, че България е с едни от най-ниските данъчни ставки в ЕС, а това води до несъразмерна тежест върху гражданите: „70 на 100 от приходите в бюджета се пълнят от гражданите. Не от фирмите.“

Особено остро той критикува нулевата ставка за данък дивидент за чуждестранни инвеститори. „Това е лъжа, определено лъжа… Ние субсидираме германската икономика и германския бюджет… Защо е нула?“, попита Кацарчев.

Елин Димитров
