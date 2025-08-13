Таро хороскоп за 14 август

Научете какво ви очаква този четвъртък, 14 август 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Шест жезли, обърната

Овен, вашето таро за деня, Шестицата жезли, обърната, е за това да се чувствате нечути или невидими. Обичате, когато хората ви забелязват, но на 14 август, някъде, това внимание не отговаря на очакванията ви.

Още: Втората половина на август носи море от пари на тези 3 зодии

Не си сам обаче. Част от човешката природа е да искаш да бъдеш видян и чут; но има и период от живота, в който трябва да се примириш с факта, че ситуациите може да не позволяват това да се случи.

Може да не ви харесва, но днес може да е призив към по-дълбока автономност, където продължавате да правите нещата, защото това сте вие, а не заради потенциалните награди, които идват от вашите действия.

Днешната карта таро за Телец: Четворка чаши, обърната

Не обичате да се впускате в нещо и да се забърквате, освен ако няма ясен индикатор за лична полза за вас. Загубеното време е ресурс, който не можете да си върнете, така че е добре да наблюдавате често и да си водите бележки.

Още: Тези зодии се събират със стара любов през есента на 2025

На 14 август 2025 г. обърнатата карта Четири чаши разкрива промяна в мисленето, при която не мислите, че ще бъдете отворени да опитате нещо ново, но по-късно осъзнавате, че то се получава перфектно за вас.

Където участието ви има смисъл, ще се отдадете напълно и с удоволствие ще дадете 100 процента от себе си. Осъзнаването може да е изненада, но приятна!

Днешната карта таро за Близнаци: Деветка мечове

Близнаци, нищо на света не си струва да си губиш съня, дори най-трудните и ужасни моменти в живота. Имаш нужда от почивка повече от всичко, за да поддържаш ума си възможно най-бистър, така че дори да се тревожиш за нещо толкова просто като трафика по пътя си към работа, опитай се да облекчиш грижите си и да се съсредоточиш върху положителните неща.

Още: Тези 3 зодии ги очаква есента на голямата промяна

Житейските тревоги често са тематични с картата таро „Деветка мечове“. Но не е нужно да бъдат такива. От 14 август 2025 г. можете да поемете контрол над ума си и да преквалифицирате мислите си. Разгледайте различни трикове, за да получите контрол върху това, върху което се фокусирате, особено точно преди главата ви да докосне сладката ви малка възглавница.

Днешната карта таро за Рак: Рицар на Пентаклите, обърната

Рак, слушай сърцето си, но е важно да обръщаш внимание и на тялото си. Езикът на тялото не е нещо, което трябва да наблюдаваш само у другите; тялото ти винаги ти говори, особено когато имаш за карта Рицаря на Пентаклите, обърнато Таро.

Посланието към вас на 14 август 2025 г. е да се вслушвате в сигналите, които тялото ви изпраща. Ако се чувствате упорити или демотивирани и непрекъснато чувствате, че не искате да правите нещо, запитайте се защо. Има ли причина, поради която цялото ви същество се колебае да продължи напред? Това може да е важен сигнал, който трябва да разчетете и да не го игнорирате.

Още: Късметче според зодията за тази седмица, 11 - 17 август 2025

Днешната карта таро за Лъв: Крал на мечовете

Лъв, щом веднъж си взел решение, не е лесно да го промениш. Картата таро, Крал на мечовете, представлява теб и твоята личност: остър ум с остроумие, който предприема действия, когато е необходимо.

Така че на 14 август 2025 г. посланието, което получавате от вашата карта таро, е да следвате интуицията си и да останете бдителни. Не искате да делегирате задачата да мислите на някой друг. Не искате да игнорирате никакви проблеми. Вместо това, бъдете бистри и се уверете, че виждате нещата такива, каквито са.

Днешната карта таро за Дева: Кралица на пентаклите

Още: Зодиите, които са обречени на страдание през седмицата, 11-17 август 2025

Дева, вашият зодиакален знак естествено подражава красотата на Кралицата на пентаклите: грижовна, щедра, мила и благотворителна. Богатството ви е дълбоко в душата ви и ви е лесно да давате, защото сте доволни от себе си. Чувствате, че даването е форма на получаване, защото е толкова приятно да инвестирате в живота на другите.

На 14 август 2025 г. вероятно ще се почувствате допълнително щедри по различни начини. Споделянето на времето ви, даването на съвети и отварянето на сърцето ви към света е точно това, което правите!

Днешната карта таро за Везни: Осмица чаши, обърната

Промяната никога не е лесна, Везни, и когато се освободите от миналото, което някога ви е определяло толкова значително, това е смесица от тъга и известно облекчение. От една страна, вие се освобождавате от своята идентичност и създавате място за вътрешен растеж.

Още: 4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 11 - 17 август 2025

Има толкова много причини да сте доволни от живота, който вече сте живели. Осемте чаши, обърнати на 14 август 2025 г., обаче подсказват, че е време да започнете нова глава в живота. Страниците могат да бъдат запълнени с това, в когото се превръщате, а не с миналото, което ви е довело до това място.

Днешната карта таро за Скорпион: Рицар на жезлите, обърната

Какво ви отнема вниманието напоследък? Дали е телефонът ви, Скорпионът, социалните мрежи или някой друг? Днешното таро, Рицарят на жезлите, обърнато, ви моли да разберете какво разводнява фокуса ви, за да можете да работите върху него.

На 14 август 2025 г. не искате да сте човекът, чийто ум се разсейва в разговор или прекарва време с приятели, гледайки телефона ви. Искате да бъдете напълно присъстващи, Скорпион. Това е вашият знак, че е постижимо.

Още: 4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 11 – 17 август 2025

Днешната карта таро за Стрелец: Две чаши

Стрелец, да, връзка, основана на хармония, взаимност и равенство, е възможна. И все пак може да се наложи да работите, за да я намерите. Дори ако в момента сте във връзка, която се чувства обтегната, е вероятно да достигнете златната точка в любящо партньорство с човека, когото обичате.

Двойката на чашите е положителен знак за любовния ви живот и казва, че на 14 август 2025 г. добротата и любовта са наблизо за вас, тук или в бъдеще.

Днешната карта таро за Козирог: Тройка жезли

Когато знаеш, просто знаеш и на 14 август 2025 г. може да усетиш нещо много по-рано от времето. Когато получиш тези побутвания, които се усещат като свръхестествени наклонности, моля, обърне им внимание. Тези моменти се случват с причина и тя е, за да те предпазят от вреда.

Днешната Тройка Жезли ви дава да разберете, че далновидността, която изпитвате, не е случайност, а истинска връзка с вашата висша сила, която ви подтиква да погледнете нагоре. Не пропускайте надписа, когато е на стената.

Днешната карта таро за Водолей: Четири мечове

Всеки понякога има нужда от почивка, особено ти, Водолей. Може да изпитваш силна нужда от малко релаксация, а тя не е лесна за намиране, когато си толкова зает през седмицата. Четири мечове обаче те моли да направиш това приоритет.

Може да не знаете къде ще загубите време, но ако вземете предвид графика си и с какво се занимавате, може би ще успеете да го намерите някъде. Енергията ви си заслужава инвестицията и жертвите.

Днешната карта таро за Риби: Паж чаши

Риби, нов ден е и светът е отворен за вас. Имате много прекрасни възможности, въпреки случилото се вчера или заради страхотни неща, които са се градили за вас през цялата година.

Таро картата Паж Чаши е важен знак за обещание и надежда. Тя ви уведомява, че на 14 август можете да натиснете бутона за рестартиране и да започнете отначало. Животът ви очаква и вие сте тук, за да го прегърнете.