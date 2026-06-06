Кошмар преди Мондиал 2026: Тежка контузия изхвърли ключов футболист

Лоша новина застигна националния отбор на Германия броени дни преди началото на Световното първенство по футбол. Младият талант на Байерн Мюнхен Ленарт Карл няма да може да вземе участие в Мондиал 2026. Причина за това е травма, която е получил по време на тренировка с националния отбор. Към момента по информация на журналиста Флориан Платенберг се говори за разкъсване на мускулни влакна.

Младият полузащитник на Байерн Мюнхен получи разкъсване на мускулни влакна и пропуска дебютния си Мондиал

Контузията ще изкара Карл от игра поне за няколко седмици. Така той пропуска Световното първенство, което щеше да е дебютно за кариерата му. Очаква се полузащитникът да се завърне в Мюнхен. Там той ще премине през възстановителен период под наблюдението на медицинския щаб на Байерн.

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Мястото в състава на Германия ще бъде заето от младия полузащитник Асан Уедраого от РБ Лайпциг, който получава своя шанс след силен сезон на клубно ниво. През изминалата кампания талантливият халф записа 19 участия в Бундеслига, като се отличи с четири отбелязани попадения и стабилни изяви в средата на терена.

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