Мистериозни промени във вътрешността на Слънцето разтревожиха учените

Астрономите са открили, че процесите във вътрешността на Слънцето са се променили значително през последните 40 години, отколкото показват наблюденията на повърхността му. Данните показват, че магнитната активност на звездата постепенно се концентрира по-близо до повърхността. За това пише изданието Science alert.

Промяна във вътрешността на Слънцето

Изследването е ръководено от астрофизика от Университета в Бирмингам Бил Чаплин. Според него учените са открили доказателства за систематични промени в цикъла на слънчевата активност. Той отбеляза, че с всеки нов цикъл магнитната активност става все по-концентрирана близо до повърхността на Слънцето.

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Активността на Слънцето се колебае в приблизително 11-годишен цикъл. По време на минимална активност е относително спокойно, докато по време на максимална активност по-често се случват мощни слънчеви изригвания и изхвърляния на коронална маса. Тези събития могат да повлияят на работата на спътниците, GPS, комуникационните системи и електрическите мрежи на Земята.

Магнитното поле на Слънцето се формира от движението на гореща, електрически заредена плазма. Поради неравномерното въртене и турбулентните процеси в звездата, магнитното поле се променя постоянно. Приблизително на всеки 11 години магнитните полюси на Слънцето разменят позициите си, създавайки нов цикъл на активност.

Последните цикли показаха забележими промени. По-специално, цикъл 24 беше значително по-слаб от предишните цикли по отношение на броя на слънчевите петна и нивата на радиация. Очакваше се цикъл 25 да продължи тази тенденция, но наблюденията показват необичайни процеси под повърхността на Слънцето.

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За изследването учените анализирали близо 40 години данни от мрежата за слънчеви трептения в Бирмингам ( BiSON), която непрекъснато наблюдава Слънцето от 1976 г. Данните обхващат периода от 1987 г. насам и включват цикли от 22 до 25.

BiSON използва хелиосеизмология, метод, който му позволява да открива много малки промени в слънчевата светлина, причинени от вибрации във вътрешността на Слънцето. Изследователите са изследвали така наречените p-модни трептения – звукови вълни, които преминават през Слънцето, карайки го да резонира.

Екипът анализира колебанията на различни честоти, отразяващи процеси на различна дълбочина. След това тези резултати бяха сравнени с показатели за повърхностна активност, по-специално броя и размера на слънчевите петна, както и нивото на радиоизлъчване.

Резултатите разкриха, че външната активност на Слънцето наистина отслабва, както учените очакваха. В същото време, високочестотните вътрешни трептения остават силни и по-скоро наподобяват тези от по-старите цикли.

Според авторите на изследването това означава, че магнитната активност и структурните промени са все по-концентрирани в горните слоеве на Слънцето – приблизително 1000 километра под повърхността му.

Бил Чаплин отбелязва, че това е първото подобно откритие, което е било възможно само благодарение на дългогодишни наблюдения на BiSON.

Учените отбелязват, че дългосрочните наблюдения на слънцето помагат за по-доброто разбиране на промените в неговото магнитно поле и подобряват прогнозите за космическото време. Това ще позволи по-точни прогнози за потоците от заредени частици и геомагнитните бури, които могат да повлияят на електрическата инфраструктура на Земята.

Астрономът от Йейлския университет Сарбани Басу съобщи, че връзката между вътрешните трептения на Слънцето и активността на повърхността му се е променила през последните цикли.

По-нататъшни наблюдения ще покажат как ще се развие тази връзка след края на Цикъл 25 и началото на Цикъл 26, което се очаква около 2030 г.

Сарбани Басу отбелязва, че наблюдаваната тенденция не може да се обясни единствено с отслабващо магнитно поле. Тя смята, че резултатите показват структурна реорганизация на механизмите, чрез които магнитната активност на Слънцето се натрупва под повърхността му.

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