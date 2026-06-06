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"Всичко или нищо": Божидар Саръбоюков разкри странната тактика, с която надхитри елита в Рим

06 юни 2026, 12:53 часа 890 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Всичко или нищо": Божидар Саръбоюков разкри странната тактика, с която надхитри елита в Рим

Българският лекоатлет Божидар Саръбоюков коментира впечатляващата си победа в турнира от Диамантена лига в Рим, където триумфира в скока на дължина с резултат 8.26 метра, постигнат в последния си опит. След завръщането си в България младият състезател сподели подробности за състезанието и тактическата си подготовка, като разкри, че е подходил спокойно и с ясна стратегия към всеки опит. По думите му ключът към успеха е бил концентрацията в решителния момент, когато е трябвало да даде максимума от възможностите си.

Божидар Саръбоюков сподели подробности за златната тактика в Рим и гордостта да побеждава под родния флаг

„Чувствам се щастлив този път. Друг път съм с разочарована физиономия, но този път съм наистина щастлив. Радвам се, все пак това е най-големият турнир в атлетиката. Първото място за мен е голямо постижение, защото там участват не случайни хора, а напротив - най-добрите“, заяви Саръбоюков.

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Божидар Саръбоюков

„Бях сигурен, че така ще стане. Дори казах на тренера да върнем една стъпка назад, защото това е моят опит. Предните 5 бяха релаксиращи, в които не се влагах. Не за друго, а просто така се бяхме разбрали с треньора. И когато дойде последният опит, си казах ‘Всичко или нищо!’. Надявах се единствено да не е фал“, допълни той.

„Исках да се съхраня и запазя. Сега се чувствам наистина добре. Много съм щастлив, когато участвам с български екип и под нашия флаг. Радвам се, когато има и българска публика“, каза още Саръбоюков.

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Това беше третото участие на българина в този сезон на Диамантената лига, след второто място в Шанхай и третото в Сямън.

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Лека атлетика Диамантената лига Божидар Саръбоюков
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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