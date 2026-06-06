"С малък опит и десетки нарушения": Прокуратурата разкри шокиращи детайли за катастрофата с автобус в София

Двамата шофьори, причинили тежката катастрофа с жертви в петък вечерта на Челопешко шосе, нямат български шофьорски книжки, а чешки. Освен това са наказвани многократно за различни нарушения - за превишена скорост и шофиране без свидетелство за правоуправление. И двамата шофьори са установени. Единият от водачите на автомобилите е с година опит зад волана, а другият с малко повече от година. Това каза на брифинг заместник-градския прокурор на СГП Ангел Кънев.

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Той добави, че тепърва ще се изяснява дали водачите са имали финансова възможност да притежават такива автомобили, ще бъдат проверени за криминални прояви, както и за произхода на средствата им.

"Те са известни на полицията и прокуратурата", добави Кънев.

По думите му шофьорът на автобуса е спазил всички правила на пътя, опитал е да избегне сблъсъка.

Заместник-градския прокурор обясни, че автомобилът, който е е врязал в автобуса, е горял вътре в него. "Доказателствата сочат, че вината за катастрофата имат водачите на леките автомобили, които са се преследвали един друг, а ударът на единия е преобърнал автобуса. Скоростта е била изключително висока - около 150 км/ч. Единият автомобил се е разполовил на две - от сблъсъка със стълб и спирка на градския транспорт. Другият е изгорял и се е сблъскал с автобуса“, поясни Кънев. И добави, че се преглеждат камерите в участъка, за да се установи откъде е започнала гонката.

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Той съобщи и че пробите за алкохол и наркотици на всички шофьори са били отрицателни, но са взети и кръвни проби.

От "Пътна полиция" съобщиха, че двама от загиналите са граждани на Индия. Те са били пътници в автобус. На по-късен етап в Окръжна болница "Света Анна" е загинало, за съжаление, и трето лице, което е било пътник в лек автомобил.

Трима от ранените са с опасност за живота.