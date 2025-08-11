Зодиите, които са обречени на страдание през седмицата, 11-17 август 2025

Седмицата носи усещане за забавяне, объркване и необходимост от пренастройка – особено в областта на комуникацията и личните взаимоотношения за представителите на няколко зодии. Меркурий все още не се движи напред, което може да провокира недоразумения, колебания или липса на яснота в мислите и плановете ни. Аспектите на Луната и Марс подсилват емоциите, създавайки моменти на разочарование или напрежение.

Това е време за внимателно наблюдение на реакциите, за поставяне на граници и за по-разумен подход към решенията – било то в личните връзки, работата или финансите. Вместо да се поддаваме на импулса, седмицата ни насърчава да търсим баланс, търпение и увереност, че яснотата скоро ще се върне.

Близнаци

Меркурий е директен, но все още не се движи напред, така че внимавайте как мислите и планирате, особено що се отнася до пари и финансови въпроси тази седмица. Паричните проблеми, реални или въображаеми, биха могли да бъдат във фокуса.

За да избегнете проблеми, обмислете внимателно всяка покупка или инвестиция и не прибързвайте. Също така, не позволявайте на стреса да ви доведе до закупуване на неща, от които всъщност не се нуждаете.

Не очаквайте никаква финансова катастрофа, но може би ще искате да намерите начини да спестите или да намалите разходите, които биха ви накарали да се чувствате по-добре.

Лъв

Възможно е да има проблем с неправилна комуникация или объркване, лично или с други хора. Това, в комбинация с аспектите от миналата седмица, които все още се задържат, може да ви накара да се съмнявате в себе си или в другите.

Преди всичко, разберете, че Меркурий все още не се движи напред и в много случаи това чувство е нормално. Опозицията на Луната към Марс във вторник може да ви накара да се почувствате разочаровани и дори бихте могли да изпитате гняв по отношение на мисленето си.

Тази седмица е моментът да помислите върху всички проблеми с комуникацията в себе си или с другите и да се справите с всички дисбаланси, които може да изпитвате. Бъдете сигурни, че самочувствието ви ще се възвърне скоро, ако не се чувствате в обичайната си форма.

Везни

Може да почувствате объркване, разочарование и сякаш вашите нужди винаги са на заден план. Докато Меркурий не започне да се движи напред, имайте предвид, че вашата комуникация или тази на другите може да не е идеална.

Ако тази седмица се окажете въвлечени в твърде много посоки, ще трябва да поставите граници с другите и да се съсредоточите повече върху управлението на времето. Тези проблеми могат да възникнат с романтичен партньор или с някой друг, с когото сте тясно свързани.

Ако това е романтичен партньор, може да се наложи да поискате кратка почивка или пренастройка. Ако това е някой, свързан с работата, може да се наложи да защитите идеите или коментарите си, така че бъдете готови да подкрепите предложенията си с увереност и факти.

