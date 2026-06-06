Междузвездната комета 3I/ATLAS е сканирана за извънземни: Какво разкри търсенето

Междузвездната комета 3I/ATLAS, която навлезе в Слънчевата система през 2025 г., предизвика множество конспиративни теории. Някои учени смятаха поведението ѝ за твърде странно за естествено небесно тяло и предполагаха, че обектът е с извънземен произход. Въпреки че тази хипотеза никога не беше потвърдена, учените от института SETI решиха да търсят технологични сигнали от 3I/ATLAS.

3I/ATLAS е междузвездна комета, открита през юли 2025 г. Това е третият известен обект, произхождащ извън Слънчевата система, и втората междузвездна комета, открита от човечеството. Преди това учените откриха астероида Оумуамуа (1I/Оумуамуа ) през 2017 г. и кометата Борисов (2I/Борисов) през 2019 г.

Какво е 3I/ATLAS, как изглежда междузвездният обект и накъде се е насочил?

Посещенията на междузвездни посетители в нашата орбита са рядкост и за изследователите това е добър шанс да изучат материал от друга звездна система. Такива обекти са привлекателни цели за търсене на извънземни технологии, въпреки че учените в момента са съгласни, че 3I/ATLAS е естествено небесно тяло.

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Защо 3I/ATLAS се държи странно?

Въпреки това, учените от института SETI решили да сканират кометата за технологични сигнали, използвайки телескопа Allen в Северна Калифорния. Те анализирали широк диапазон от радиочестоти в продължение на повече от седем часа и идентифицирали приблизително 74 милиона теснолентови сигнала. След премахване на земните смущения и филтриране, изследователите стеснили избора си до само 200. Не били открити обаче никакви техносигнатури - всички сигнали се оказали технологии от земната повърхност или нейните спътници.

Освен това, учените са установили горна граница на мощността на евентуален предавател в съоръжението 3I/ATLAS. В изследвания диапазон липсват сигнали, надвишаващи 10–110 вата (еквивалентът на типичен домакински уред).

Авторите на научното изследване, публикувано в престижното списание The Astronomical Journal, нарекоха резултатите очаквани. Според д-р София Шейх обаче те ще бъдат полезни в бъдеще, когато космически кораби като Вояджърите най-накрая се провалят и се превърнат в извънземни артефакти. Важно е да се разберат естествените им свойства, за да се разпознаят изкуствените аномалии.

От своя страна, съавторът на изследването Валерия Гарсия Лопес добави, че резултатите показват, че откриването на сигнали със съвременни технологии е напълно осъществимо, което прави търсенето напълно оправдано. Освен това, учените отбелязаха забележителната ефективност на масива от телескопи Allen, който започна наблюдения по-малко от ден след откриването на обекта.

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Преди това беше съобщено, че междузвездната комета 3I/ATLAS е изчезнала от радарите. От 1 до 13 април в каталога са регистрирани шест наблюдения на 3I/ATLAS, в сравнение с около 40 през март. След 13 април не са правени нови наблюдения. Според изчисленията на астрономите, междузвездният скитник вече би трябвало да се намира между орбитите на Юпитер и Сатурн, на разстояние повече от 1 милиард километра от Земята. Звездната му величина се оценява на приблизително 20. В сравнение с декември, когато е направил най-близкото си приближение до Земята, яркостта му е намаляла 25 000 пъти.

Очаква се кометата 3I/ATLAS да бъде видима приблизително 1–1,5 месеца, достигайки 25-та звездна величина. Не е известно обаче дали големи наземни обсерватории ще я наблюдават. През юли 3I/ATLAS ще изчезне напълно от небето. Лабораторията по слънчева астрономия в Института за космически изследвания на Руската академия на науките (ИКИ РАН) призна, че все още може да са възможни допълнителни наблюдения поради „специфичния произход“ на 3I/ATLAS и широкия обществен интерес.

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