Висок колкото жираф и видим от космоса: Учени откриха „подводен гигант“ в Тихия океан

През 2024 г. изследователите на National Geographic Pristine Seas откриха една от най-големите коралови колонии в света на Соломоновите острови. Тя беше толкова голяма, че екипът първоначално помислил, че е корабокрушение, според списание BBC Wildlife Magazine.

Огромният коралов риф в Тихия океан

Преди две години изследователите са открили огромен корал Pavona clavus. Те са планирали да напуснат Соломоновите острови на следващата сутрин, но са решили да останат, за да се гмуркат отново и да измерят корала.

„Пренаредихме графика си и събрахме научен екип от около 12 души, за да слязат и да документират този гигантски корал. За над 30 години изучаване на коралови рифове никога не съм виждал нещо толкова масивно и впечатляващо. Наистина е невероятно“, казва Ерик Браун, водещ експерт по корали и член на експедиционния екип на Pristine Seas.

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Изследователите установиха, че коралът е с ширина 34 метра, дължина 32 метра и височина 5,5 метра. Това е една от най-големите индивидуални колонии в света. Експертите оценяват възрастта на тази коралова колония на приблизително 300 години.

„Да направиш откритие от такова значение е върховната мечта на всеки учен и изследовател“, казва ръководителят на експедицията Пол Роуз.

В публикацията се отбелязва, че кораловите полипи са малки животни, свързани с медузите. Ларвите на коралите се заселват на морското дъно и се развиват в полипи, които се размножават, образувайки генетично идентични полипи. Хиляди от тези полипи могат да образуват колония, която функционира като един организъм.

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Още интересни факти за кораловите полипи

Коралите се смятат за едни от най-удивителните обитатели на океаните. Тези същества често се възприемат като скали или растения, но всъщност са съставени от малки животни, наречени полипи. Те образуват коралови рифове, създавайки уникални подводни екосистеми. Чрез дейността си полипите осигуряват подслон, храна и местообитание за хиляди други морски организми. Тяхната дейност влияе върху климата, крайбрежните процеси и биоразнообразието.

Кораловият полип е мъничко безгръбначно, което прилича на анемона. Състои се от цилиндрично тяло с пипала, обграждащи устата. Полипите се обединяват в колонии, създавайки сплотени структури. Докато растат, те отделят варовиков скелет, който се превръща в основата на рифа.

Всеки полип живее в собствената си варовита чашка. Когато някои организми умрат, нови изграждат домовете си върху старите.

Кораловите полипи се размножават по два начина. Те могат да се делят безполово или да отделят репродуктивни клетки във водата, за да образуват нови колонии.

Повечето корали са приседнали. След като се закрепят за повърхността, полипът остава на мястото си до края на живота си.

Полипите се нуждаят от чиста, топла и солена вода, за да оцелеят. Те не оцеляват в мътна или сладководна среда.

Коралите живеят в симбиотична връзка с микроскопични водорасли. Тези зооксантели произвеждат кислород и хранителни вещества, осигурявайки енергия на полипите.

Без водорасли повечето корали губят цвета си и умират. Това причинява феномен, наречен избеляване, при който полипите отделят своите зооксантели.

Въпреки малкия си размер, полипите ловуват. Те парализират планктон и други микроорганизми, използвайки жилещи клетки.

Кораловите колонии могат да съществуват векове. Някои рифове са започнали да се образуват още по времето на динозаврите.

Растежът на коралите е изключително бавен. Средно те растат с 1–3 сантиметра годишно, в зависимост от вида и условията.

Изграждането на рифове изисква постоянно натрупване на варовик. За да постигнат това, полипите ежедневно абсорбират калций от морската вода.

Кораловите образувания предпазват бреговите линии от ерозия. Те омекотяват силата на вълните и създават буфер между сушата и океана.

Полипите усещат промяната между деня и нощта. Много корали светят в тъмното благодарение на флуоресцентни протеини.

Някои видове могат да се движат, когато са млади. Ларвите плуват свободно, докато намерят подходящо място за заселване.

Кораловите полипи имат невероятна способност за регенерация. Повредените участъци от колонията могат да бъдат възстановени с течение на времето.

Един единствен риф може да се състои от милиони отделни организми, всички свързани помежду си и функциониращи като едно цяло.

Хищниците също заплашват полипите. Рибите папагали, морските звезди и някои охлюви разрушават кораловите структури.

Някои полипи използват слуз за защита. Това вещество им помага да почистят повърхността от пясък и микроорганизми.

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