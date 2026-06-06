В Африка е открит неизвестен досега паяк, който свети в синьо

Изследователи на биоразнообразието в Ангола, Африка, направиха множество вълнуващи открития тази година. Според CNN десетки нови видове са били открити в Централна Африка - сред тях е и паяк, който свети в синьо. По-специално това е коронованият паяк-рак (Smodicinus coroniger) е вид паякообразно от семейство Паяци-раци (Thomisidae), което се среща в Африка.

Откритието на учените в Африка

Учени са изследвали биоразнообразието на платото Лисима в източна Ангола. Там те са открили десетки видове, непознати досега на науката, съобщава The Wilderness Project. Сред тях са осем неописани досега вида водни кончета, три нови вида скакалци и приблизително 60 вида молци и пеперуди. Открити са и четиридесет и седем таксона скакалци, три от които са нови за науката.

Изследователите открили също 103 вида водни кончета и морски птици, включително 34, недокументирани преди това в района на Лисима. В резултат на проучването шест вида бяха добавени към националния списък на Ангола, а осем са в процес на официално описание.

Ухапвания от паяк - ето по какво най-лесно се познават

Изследователите са открили също бръмбари, паяци и скорпиони, но тези екземпляри трябва да бъдат изследвани в лаборатория. Един от потенциалните нови видове е така нареченият коронован паяк-рак, който свети в синьо, а друг е кръстосан паяк, който плете мрежа, напомняща калинка. Както отбелязва изданието, паякът свети в синьо под ултравиолетова светлина „по причини, които все още не са ясни за учените“.

Откритията, направени от проекта Cassai Life Atlas, се основават на десетилетие изследвания, провеждани от проекта за дивата природа Окаванго на National Geographic в горното течение на реките Окаванго и Лунгвевунгу. Изследването идентифицира общо над 70 неизвестни досега вида.

Належащ въпрос е как най-добре да се защитят видовете, както новите, така и установените, живеещи в платото. Ръководителят на експедицията отбеляза, че най-уязвими вероятно са тези с „много ограничени ареали или много специфични изисквания към местообитанията“. Той обясни, че например водните кончета са уязвими към промените в качеството на сладководните води, които могат да бъдат засегнати от минни дейности, а някои пеперуди изискват специфични растения гостоприемници, които могат да бъдат загубени в резултат на пожари, обезлесяване или земеделие чрез пожарите в горите

Сега, след като земята е разчистена и достъпът до отдалечени райони е възстановен, изследователите имат възможност да проучат това природно чудо в детайли. Биологът Лоринда де Фрага подчертава, че експедицията е от голямо значение за Ангола и ще помогне за опазването на уникалното природно наследство на страната. Събраната информация ще бъде жизненоважен инструмент за защита на екосистемите, които поддържат водоснабдяването и благосъстоянието на хиляди хора, живеещи по речните корита.

Припомняме, че наскоро учените откриха нов вид морски хищник, живял преди повече от 80 милиона години, достигал е до 13 метра дължина и е тероризирал древните морета. Новият вид е наречен Тилозавър рекс, или накратко Т. рекс. Това е бил гигантски мозазавър - морско влечуго, което е живяло предимно в днешния северен Тексас.

Името се превежда като „цар на тилозаврите“, което го отличава от известния сухоземен Тиранозавър рекс, „тиранският гущер“.

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„Освен огромния си размер – около два пъти по-голям от най-големите бели акули, изглежда, че тиранозавърът рекс е бил много по-агресивен от другите мозазаври“, казва авторът на изследването Рон Тикоски.

Според проучване, публикувано в Бюлетина на Американския музей по естествена история, анализ на добре запазени фосили, открити в Северен Тексас, е разкрил доказателства за изключително ниво на насилие в рамките на вида – нещо, което не е било документирано преди това при други видове тилозаври.

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