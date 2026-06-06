Асен Василев: "Сглобката" между Радев и ГЕРБ блокира реформите и прокарва лъжи

Твърденията на Румен Радев за "лошо наследство" в държавните финанси са напълно несъстоятелни и манипулативни. Това заяви председателят на "Продължаваме Промяната" и бивш финансов министър Асен Василев. Според него в Министерството на финансите е налице работеща коалиция между служебната власт, назначена от Радев и ГЕРБ, която цели да прикрие истинското състояние на бюджета и да дискредитира предходни управления.

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Кой носи отговорността?

Василев напомни, че ключовите фигури, отговаряли за държавната хазна през последните години, са тясно свързани с администрациите на Радев и ГЕРБ. Росица Велкова, която бе финансов министър (2022–2023), бе върната на ключовия пост директор на дирекция „Държавни разходи“ от Теменужка Петкова през януари 2025 г. Людмила Петкова, от своя страна, управляваше финансите в кабинета „Главчев“.

"Едната завърши бюджетната 2024 година, а другата верифицира разходите за 2025 г. Именно 2024 г., с потвърден от Евростат дефицит от 3%, отвори пътя на България към еврозоната", подчерта Василев в пост в профила си във Facebook.

Той определи като „странно“ повишаването на директора на „Държавни разходи“ в заместник-министър, ако същият човек носи отговорност за предполагаеми „скрити разходи“, за каквито настоява президентът.

„Сглобка“ в ключови сектори

Според бившия финансов министър, сътрудничеството между „Дондуков“ 2 и ГЕРБ не е изолиран случай, а системен модел:

Енергетика: Новият министър се оплаква от „лошо наследство“, което сама е оставила, предвид че е несменяем заместник-министър от 2021 г. насам.

Новият министър се оплаква от „лошо наследство“, което сама е оставила, предвид че е несменяем заместник-министър от 2021 г. насам. Здравеопазване: Връщането на Иванка Динева на поста, след като бе отстранена при кабинета „Денков“, е ясен сигнал за прегрупиране на интересите

Връщането на Иванка Динева на поста, след като бе отстранена при кабинета „Денков“, е ясен сигнал за прегрупиране на интересите Служби за сигурност: Василев обвини Радев, че през целия период от 2021 г. е блокирал опитите за смяна на ръководството на ДАНС, като в крайна сметка е постигнал назначението на свой избраник чрез служебното ръководство.

Асен Василев бе категоричен, че съвместната работа между ГЕРБ и служебните кабинети на Радев не е плод на политическа необходимост, а на споделена идеология.

„Става ясно, че те работят заедно за блокиране на реформите, водени от една и съща философия: „постна пица“ (или капково напояване) за обикновените хора и „мазнинки“ чрез „напояване с маркуча“ за приближените до властта олигарси“, заяви той.

В заключение Василев призова Радев и неговите екипи да спрат с разпространението на неистини и да се фокусират върху реалната работа в името на държавата.